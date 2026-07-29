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Главная / Инвестиции /

«Альфа‑капитал» запустил платформу создания эндаументов для благотворительности

Такой механизм позволяет перейти от разовых пожертвований к системной поддержке
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» запустила платформу «Альфа вечные капиталы» – специализированный фонд управления целевыми капиталами, рассказал «Ведомостям» ее представитель. С помощью платформы граждане, бизнес, институциональные партнеры и некоммерческие организации (НКО) смогут формировать средства для финансирования инициатив в области культуры, образования, науки и других социально важных сферах.

Фонд целевого капитала, или эндаумент, – часть имущества НКО, сформированная из пожертвований в денежной форме и переданная в доверительное управление УК для генерации дохода на целевые программы (выплата стипендий, покупка картин в музей, оплата лечения и пр.). Главное отличие эндаументов от классических благотворительных фондов состоит в принципе использования ресурсов. Обычные фонды в основном собирают и распределяют пожертвования на текущие проекты, тогда как в модели эндаумента расходуется не сам капитал, а доход от его инвестирования. Отраслевой закон «О порядке формирования и использования целевого капитала НКО» разрешает эндаументам владеть только акциями, облигациями, депозитами и недвижимостью.

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