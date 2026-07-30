Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER275,7+1,18%CNY Бирж.11,795+1,1%IMOEX2 237,17+2,1%RTSI888,08+1,25%RGBI115,48+0,86%RGBITR775,24+0,86%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Как вести себя инвестору на фондовом рынке в текущих условиях

Из‑за сохраняющейся неопределенности на рынке стоит придерживаться стратегии и не поддаваться ощущению упущенной выгоды
Анастасия Брянцева
Восстановление индекса Мосбиржи стоит воспринимать как нормализацию настроений
Восстановление индекса Мосбиржи стоит воспринимать как нормализацию настроений / Максим Стулов / Ведомости

Российский фондовый рынок после обновления годовых минимумов перешел к восстановлению. Среду, 29 июля, индекс Мосбиржи по итогам основных торгов закончил в плюсе на 2,1% и достиг 2237,17 пункта. За прошлую неделю бенчмарк вырос на 10,58%. Но с начала года индекс потерял 19,14%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты рассказали, как вести себя инвестору в нынешних условиях рынка.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь