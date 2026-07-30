Как вести себя инвестору на фондовом рынке в текущих условиях

Российский фондовый рынок после обновления годовых минимумов перешел к восстановлению. Среду, 29 июля, индекс Мосбиржи по итогам основных торгов закончил в плюсе на 2,1% и достиг 2237,17 пункта. За прошлую неделю бенчмарк вырос на 10,58%. Но с начала года индекс потерял 19,14%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты рассказали, как вести себя инвестору в нынешних условиях рынка.