Брокеры пересматривают стратегии из-за неопределенности на фондовом рынке

В БКС и «Цифра брокере» тоже пересмотрели стратегии до конца текущего года. Среди причин такого решения их аналитики также указывают топливный кризис, который ставит на паузу цикл снижения ключевой ставки ЦБ. УК «Альфа-капитал» планирует обновить стратегию на 2026 г. в рамках стандартной практики, рассказал руководитель группы макроэкономики и фондового рынка компании Александр Джиоев.