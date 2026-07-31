Брокеры пересматривают стратегии из-за неопределенности на фондовом рынке

Брокеры пересматривают стратегии из-за неопределенности на фондовом рынкеИнвесторам стоит быть более консервативными в нынешних условиях
В «Т-инвестициях» обновили стратегию на 2026 г. из-за усилениях геополитических рисков, которые повышают инфляционное давление, влияют на бюджетную политику и процентные ставки, а также ухудшают перспективы экономического роста.
В БКС и «Цифра брокере» тоже пересмотрели стратегии до конца текущего года. Среди причин такого решения их аналитики также указывают топливный кризис, который ставит на паузу цикл снижения ключевой ставки ЦБ. УК «Альфа-капитал» планирует обновить стратегию на 2026 г. в рамках стандартной практики, рассказал руководитель группы макроэкономики и фондового рынка компании Александр Джиоев.
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