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Главная / Инвестиции /

Акции чипмейкеров отыгрывают недельное падение

Отчеты Microsoft и Samsung развернули американский рынок, но не помогли южнокорейским компаниям
Дарья Реброва
Екатерина Литова
Анна Устинова
CFOTO / Sipa USA / ТАСС
CFOTO / Sipa USA / ТАСС

Акции крупнейших мировых производителей чипов отыгрывали недельное падение в ходе торгов 30 июля. К середине сессии акции Intel и AMD прибавляли около 13%, TSMC – 7%, Micron – 13–15%, ASML – 7,4%, Broadcom – около 4%, Nvidia – скромные 2%.

Сильнее всех на распродажах этой недели пострадали производители памяти: акции SK Hynix просели на 54,7% от июньского пика, Samsung – на 42,9%, Intel – на 41,8%, Micron – на 39,1%. Также инвесторы распродавали бумаги AMD (-26,1%), Broadcom (-23,1%) и TSMC (-21,5%). Меньше всех потеряли Nvidia (-19,4%) и нидерландская ASML (-13,9%), крупнейший производитель литографов. При этом именно из-за просадки Nvidia 27 июля лишилась звания самой дорогой компании мира – ее обошла Apple с капитализацией $4,94 трлн против $4,83 трлн у Nvidia, которая удерживала первое место с июня 2025 г.

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