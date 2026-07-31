Акции чипмейкеров отыгрывают недельное падение

Сильнее всех на распродажах этой недели пострадали производители памяти: акции SK Hynix просели на 54,7% от июньского пика, Samsung – на 42,9%, Intel – на 41,8%, Micron – на 39,1%. Также инвесторы распродавали бумаги AMD (-26,1%), Broadcom (-23,1%) и TSMC (-21,5%). Меньше всех потеряли Nvidia (-19,4%) и нидерландская ASML (-13,9%), крупнейший производитель литографов. При этом именно из-за просадки Nvidia 27 июля лишилась звания самой дорогой компании мира – ее обошла Apple с капитализацией $4,94 трлн против $4,83 трлн у Nvidia, которая удерживала первое место с июня 2025 г.