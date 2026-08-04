Итоги торгов на Мосбирже 4 августа

Итоги торгов на Мосбирже 4 августаРынок поддерживают геополитические надежды и реинвестирование дивидендов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 4 августа, увеличился на 0,29% до 2269,23 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,02% и составил 881,14 пункта.
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,08% (+1 коп.) до 11,95 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,1 руб. (+1,1 руб.). Официальный курс евро составил 93,58 руб. (+1,6 руб.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 4,1% до $80,4/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 5,7% до $75,8/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник с переменным успехом двигался в середине диапазона 2200–2300 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Негативным фактором выступило снижение цен на нефть, считает он. Впрочем, пока еще у инвесторов сохраняются надежды на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, считает эксперт. Также поддержку рынку может оказывать реинвестирование ранее выплаченных дивидендов, добавил он.
Без новых вводных в части геополитики индекс Мосбиржи в среду может продолжить движение в рамках тех же 2200–2300 пунктов, допустил Смирнов. Его краткосрочный прогноз по курсу юаня – 11,8–12,1 руб., по курсу доллара – 80–82 руб.
Российская валюта находится под давлением сезонного спроса на иностранные деньги и роста активности импортеров, рассуждает эксперт. С другой стороны, вероятно сокращение предложения инвалюты из-за переноса в котировки июньских цен на нефть, снизившихся за тот месяц почти на 30%, не исключил он. Также против рубля играет продолжение цикла снижения ключевой ставки Банком России, указал Смирнов. Тем не менее в БКС ожидают скорой стабилизации курса рубля: рост нефтяных цен с июля должен поддержать нацвалюту во второй половине августа, а возможные переговоры по Украине могут сжать геополитическую риск-премию.
Мировые фондовые площадки во вторник перешли к росту на геополитических новостях, указывает Смирнов: президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться урегулирования конфликта с Ираном дипломатическим путем. Настроения инвесторов на китайском рынке дополнительно поддержали объявленные Пекином меры развития рынка Гонконга, добавил эксперт.
В середине недели выйдут данные по деловой активности в секторе услуг Китая, еврозоны и США. Банк России в этот день опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарии к среднесрочному прогнозу, Росстат сообщит о недельных темпах роста потребительских цен, а Минфин – об объемах операций с валютой в рамках бюджетного правила на следующий месяц.