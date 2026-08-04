Итоги торгов на Мосбирже 4 августа

Российская валюта находится под давлением сезонного спроса на иностранные деньги и роста активности импортеров, рассуждает эксперт. С другой стороны, вероятно сокращение предложения инвалюты из-за переноса в котировки июньских цен на нефть, снизившихся за тот месяц почти на 30%, не исключил он. Также против рубля играет продолжение цикла снижения ключевой ставки Банком России, указал Смирнов. Тем не менее в БКС ожидают скорой стабилизации курса рубля: рост нефтяных цен с июля должен поддержать нацвалюту во второй половине августа, а возможные переговоры по Украине могут сжать геополитическую риск-премию.