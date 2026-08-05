Итоги торгов на Мосбирже 5 августа

Вскоре курс рубля стабилизируется, ожидают в БКС. С учетом временного лага можно ожидать прироста объемов экспортной выручки за счет восстановления цен на нефть в июле и их удержания выше $80 в течение нескольких недель, считает Смирнов. Также ближе к концу августа временной опорой для рубля может стать фискальный период, не исключил он. Рублю по силам будет потеснить доллар обратно под 80 руб., юань – к 11,6–11,7 руб., допустил эксперт, при этом краткосрочно нельзя исключать новых минимумов в рубле. В ближайшие дни доллар может торговаться в диапазоне 80,5–82,5 руб., юань – 11,85–12,15 руб.