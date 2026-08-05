Итоги торгов на Мосбирже 5 августа

Итоги торгов на Мосбирже 5 августаРынок поддержал геополитический оптимизм и слабый рубль
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 5 августа, увеличился на 1,43% до 2301,65 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,68% и составил 895,93 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Полюса» (+5,14%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+4,74%), бумаги Positive Technologies (+3,81%), МКБ (+3,43%) и «Алросы» (+3,26%). В аутсайдерах оказались бумаги «Совкомфлота» (-1,7%) и ВТБ (-0,25%).
Курс юаня на Московской бирже увеличился на 0,3% (+4 коп.) до 11,99 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,93 руб. (-20 коп.). Официальный курс евро составил 93,19 руб. (-39 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,37% до $79,06/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,58% до $75,32/барр.
Геополитический оптимизм и слабость рубля 5 августа поддержали настрой покупателей акций, полагает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Кроме того, Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки отметил, что видит пространство для снижения до конца текущего года, хотя оно и сузилось.
Глобальные рынки в то же время воспрянули духом на заявлениях администрации США о возможном скором возобновлении судоходства через Ормузский пролив – это усилило надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке и оказало давление на нефтяные цены, продолжает Смирнов. В Китае бычий настрой не испортила даже слабая статистика по деловой активности за июль: индекс PMI в сфере услуг снизился до 50,4 пункта с июньских 54,1 пункта, указал он.
В США 6 августа выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а 7 августа – отчет по рынку труда за июль. На российском рынке в четверг полугодовой отчет по МСФО представит «Юнипро», МГЛК раскроет операционные результаты за семь месяцев 2026 г. Банк России в тот же день опубликует мониторинг отраслевых финансовых потоков.
6 августа индекс Мосбиржи при благоприятном сценарии может выбраться за 2300 пунктов, считает Смирнов. Базово он ожидает сохранения движения в диапазоне 2200–2300 пунктов.
Минфин 5 августа объявил параметры операций в рамках бюджетного правила на будущий месяц. Нетто-покупки валюты вырастут на 1,1 млрд руб. в день. Это незначительно даже для российского тонкого валютного рынка, эффект на курс будет небольшой, рассудил Смирнов.
Ключевыми для рубля факторами остаются экспортно-импортный баланс, денежно-кредитная и геополитика, перечисляет он. Выручка от экспорта может снижаться соответственно падению июньских цен на нефть, допустил эксперт. Импортеры, в свою очередь, сезонно оживляются, предъявляя все более высокий спрос на валюту, отметил он. Давить на рубль может также пиковый спрос на иностранные деньги со стороны граждан, выезжающих за рубеж, добавил Смирнов.
Вскоре курс рубля стабилизируется, ожидают в БКС. С учетом временного лага можно ожидать прироста объемов экспортной выручки за счет восстановления цен на нефть в июле и их удержания выше $80 в течение нескольких недель, считает Смирнов. Также ближе к концу августа временной опорой для рубля может стать фискальный период, не исключил он. Рублю по силам будет потеснить доллар обратно под 80 руб., юань – к 11,6–11,7 руб., допустил эксперт, при этом краткосрочно нельзя исключать новых минимумов в рубле. В ближайшие дни доллар может торговаться в диапазоне 80,5–82,5 руб., юань – 11,85–12,15 руб.