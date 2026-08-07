Что удержит акции нефтяников от падения вслед за нефтью

Цена нефти марки Brent в начале недели отреагировала снижением на слова президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по Ирану и планах начать новые переговоры – котировки ушли в район $83,5/барр. Сейчас она торгуется на уровне $80,34/барр. (+1,12%). Цена нефти Urals, которая используется для расчета августовских допдоходов, опустилась до $59,02/барр. против $63,52/барр. в июне, вплотную приблизившись к цене отсечения – $59/барр.