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Главная / Инвестиции /

Что удержит акции нефтяников от падения вслед за нефтью

Его могут компенсировать расширение крэк-спредов, господдержка отрасли и результаты за II квартал
Анастасия Брянцева
Аналитики не ждут сильной просадки в нефтегазовом секторе вслед за падением нефти
Аналитики не ждут сильной просадки в нефтегазовом секторе вслед за падением нефти / Алексей Орлов / Ведомости

Обострение конфликта на Ближнем Востоке создает риск снижения мировых цен на нефть, что может ударить по акциям российских нефтегазовых компаний – а это почти треть веса индекса Мосбиржи. Но большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков полагают, что риск компенсируют рост господдержки отрасли и сильная отчетность за II квартал 2026 г.

Цена нефти марки Brent в начале недели отреагировала снижением на слова президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по Ирану и планах начать новые переговоры – котировки ушли в район $83,5/барр. Сейчас она торгуется на уровне $80,34/барр. (+1,12%). Цена нефти Urals, которая используется для расчета августовских допдоходов, опустилась до $59,02/барр. против $63,52/барр. в июне, вплотную приблизившись к цене отсечения – $59/барр.

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