Утренний звон по рынку акций 7 августа

На стороне оптимистов рост цен на нефть, которые этим утром уже превышают $84 за баррель на фоне затягивания соглашения между США и Ираном и сохранения Ормузского пролива закрытым. Порадовали покупателей и заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах по Украине.