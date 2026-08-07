Утренний звон по рынку акций 7 августа

Утренний звон по рынку акций 7 августаБиржа продолжает борьбу за отметку 2300 по индексу
Российский рынок акций утром возобновил рост. По состоянию на 9.45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,22% и составил 2290,91. Индекс РТС вырос на 0,22% и составил 886,51.
Базовый сценарий на сегодня – умеренный рост в отсутствие негатива со стороны нефти и геополитики.
Фиксация и коррекция
Торги на рынке акций в четверг прошли под влиянием сменяющих друг друга разнонаправленных факторов.
День начался с роста, чему способствовала публикация в среду вечером позитивных данных по инфляции. Покупки на утренней сессии также поддерживало отсутствие новых негативных геополитических новостей.
Главным негативным драйвером, развернувшим рынок вниз, стали сообщения о новых антироссийских санкциях со стороны Великобритании. Этот фактор активизировал продажи и перевесил утренний позитив. Дополнительное давление на рынок оказала фиксация прибыли спекулянтами в районе сильного технического сопротивления 2300 по индексу.
Откат рынка был частично сглажен уверенным ростом цен на нефть, которые поднимались выше $83 за баррель Brent. Это поддержало акции нефтегазового сектора и не дало рынку упасть глубже.
Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2285,88 пункта. Индекс РТС упал на 1,27% до 884,56 пункта.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
«Селигдар» – 42,5 руб. (+5,99%),
«Группа Астра» – 225,75 руб. (+3,89%),
«ЭсЭфАй» – 654,8 руб. (+2,57%),
Woosh – 54,78 руб. (+1,9%),
«Сургутнефтегаз» – 16,51 руб. (+1,2%).
Аутсайдерами дня стали
МГКЛ отчиталась о значительном росте бизнеса
По итогам семи месяцев группа МГКЛ продемонстрировала уверенный рост ключевых операционных показателей.
Выручка увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,8 млрд руб. Количество розничных клиентов выросло на 11% до 143 400 человек. Значительно улучшилось качество портфеля: доля товаров, хранящихся более 90 дней, снизилась с 14% до 2,3%.
Рост был обеспечен за счет всех ключевых направлений бизнеса группы: залоговые займы и комиссионная торговля (бренд «Мосгорломбард»), оптовые операции с драгоценными металлами («Лот-золото НДС») и инвестиционная платформа.
Текущие результаты, как отмечают аналитики, создают основу для достижения годового ориентира по выручке, утвержденного в новом бизнес-плане, – 42,8 млрд руб. по итогам всего 2026 г. В качестве важного дополнительного драйвера для дальнейшего развития компания рассматривает включение банковской структуры в периметр группы.
«Яндекс» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
Рекомендация менеджмента «Яндекса» выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 110 руб. на акцию выглядит позитивной и полностью соответствует стратегии компании. Это решение, как отмечают аналитики, отражает не только уверенность в текущих результатах, но и оптимистичный взгляд на будущее.
Рекомендация совета директоров, очевидно, опирается на сильные финансовые результаты за первое полугодие, которые превысили прогнозы аналитиков. Ключевым драйвером стало значительное повышение операционной эффективности. Рентабельность по EBITDA достигла 23%, прибавив 3,1 процентного пункта.
Согласно дивидендной политике «Яндекса», выплаты базируются на чистой прибыли. Учитывая хорошие результаты и прогнозы, некоторые аналитики ожидают, что финальные дивиденды по итогам всего 2026 года могут составить порядка 145 руб. на акцию.
Что день грядущий нам готовит?
На пятницу прогнозы аналитиков по российскому рынку акций выглядят умеренно-позитивными на фоне хороших новостей с товарно-сырьевых рынков и новой порции геополитических надежд.
На стороне оптимистов рост цен на нефть, которые этим утром уже превышают $84 за баррель на фоне затягивания соглашения между США и Ираном и сохранения Ормузского пролива закрытым. Порадовали покупателей и заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах по Украине.
В минусе – техническая перекупленность и близость к сильным уровням сопротивления, что может спровоцировать фиксацию прибыли накануне выходных. Вопрос дня – сможет ли индекс в последний торговый день недели закрепиться выше 2300 и двинуться к 2350 или вернется к коррекции в сторону поддержки 2250 пунктов.