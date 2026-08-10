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Главная / Инвестиции /

Рынок УК уходит от розницы к кэптивному формату

Число управляющих растет, но лицензии все чаще получают не для самостоятельного бизнеса
Анастасия Брянцева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

За период с конца 2021 г. по 2 августа 2026 г. число действующих управляющих компаний (УК) в реестре Банка России выросло почти на 40% – с 259 до 355. Пик пришелся на 2024 г.: тогда выдали 47 лицензий при пяти аннулированных – максимум с 2012 г. В 2025–2026 гг. темпы замедлились до 33 и 16 новых лицензий соответственно, говорится в исследовании УК «Инфинитум» (есть у «Ведомостей»), аналитики считают это не завершением волны, а качественной перестройкой рынка.

Последнюю на данный момент лицензию УК Банк России выдал 17 июля 2026 г. компании «Согаз-жизнь». Отозвана в этом году пока одна лицензия – 5 марта у УК «Центр эссет менеджмент», поскольку компания неоднократно в течение года не исполняла предписания регулятора. Годом ранее ЦБ отозвал 10 лицензий.

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