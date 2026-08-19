Утренний звон по рынку акций 19 августа

На стороне позитива высокие цены на нефть ($91,67 утром в среду) и инерция коррекционного движения. Но многие эксперты расценивают вчерашний рост как технический отскок, а не начало устойчивого восходящего тренда. Крупные игроки, по некоторым оценкам, продолжают выходить из акций, что не создает базы для долгосрочного роста.