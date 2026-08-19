Утренний звон по рынку акций 19 августа

Утренний звон по рынку акций 19 августаНа биржу вернулись позитивные настроения
Российский рынок акций утром продолжает рост. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,71% и составил 2163,47. Индекс РТС вырос на 0,71% и составил 800,26.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация после технического отскока предыдущего торгового дня.
Индекс устал от падения
Во вторник рынок акций продемонстрировал уверенный рост после серии снижений. Индекс Мосбиржи вырос на 2,6%, закрывшись на отметке 2148,13 пункта, а индекс РТС прибавил 2,4%, достигнув 794,59 пункта.
С 12 августа рынок потерял более 10%, а 17 августа индекс по пути вниз пробил отметку 2100 пунктов, закрывшись на 2093,22 пункта. Но достижение зоны поддержки 2100–2110 пунктов и общая перепроданность рынка создали условия для коррекции вверх.
Существенную поддержку рынку оказала дорогая нефть. Фьючерс на Brent в ходе торгов поднимался выше $91,5 за баррель. Высокие цены поддерживались сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, в частности, новостями о практически полной остановке судоходства в Ормузском проливе.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
Среди условных аутсайдеров дня можно выделить, пожалуй, лишь бумаги «Полюса», которые не смогли вырасти вместе с рынком – 1104,2 руб. (-0,1%).
«Росатом» и DP World создадут совместное предприятие
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила создание совместного предприятия «Росатома» и DP World. Ранее, в апреле 2026 г., сделку уже согласовала ФАС России.
Альянс строится на принципе «взаимного выигрыша», как ранее его охарактеризовал глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Росатом» с 2018 г. является инфраструктурным оператором Северного морского пути, а DP World управляет около 40% контейнерных портов мира и имеет портфель мощностей свыше 90 млн TEU (Twenty-foot Equivalent – условная единица в логистике, равная объему одного стандартного 20-футового контейнера).
Создание СП «Росатома» и DP World с внесением в него 92,5% акций ДВМП – это, как отмечают аналитики, стратегически значимая сделка, которая превращает ДВМП в ядро глобального логистического оператора с доступом к портовым технологиям, международной сети и инвестициям мирового уровня. Основной драйвер роста – развитие контейнерных перевозок по северному морскому пути.
Для акций ДВМП сделка создает обоснованный долгосрочный апсайд, подтверждаемый повышением прогнозных цен аналитиками до 80 руб. Краткосрочная реакция рынка уже позитивная, но основной потенциал раскроется по мере реализации инвестиционной программы и роста грузопотока по СМП.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня рынок может продолжить консолидацию в диапазоне 2080–2200 пунктов по индексу Мосбиржи после вчерашнего подъема. Движение цен, как полагают аналитики, будет определяться противостоянием краткосрочного повышательного импульса и сохраняющейся фундаментальной неопределенности.
На стороне позитива высокие цены на нефть ($91,67 утром в среду) и инерция коррекционного движения. Но многие эксперты расценивают вчерашний рост как технический отскок, а не начало устойчивого восходящего тренда. Крупные игроки, по некоторым оценкам, продолжают выходить из акций, что не создает базы для долгосрочного роста.
Сегодня Росстат опубликует еженедельный отчет по инфляции, а ЦБ – данные по инфляционным ожиданиям населения. Эти публикации могут скорректировать ожидания по динамике ключевой ставки. «Циан» отчитается по МСФО за первое полугодие.
Президент Владимир Путин в среду проведет заседание Госсовета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 г. В этот план, в частности, входит увеличение капитализации фондового рынка до 66% ВВП. Рынок будет ждать позитивных сигналов, и любые конкретные заявления могут стать локальным драйвером роста.