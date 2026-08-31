Удары по Ozon и Wildberries спровоцировали распродажу связанных с ними ЗПИФов

На фоне ударов БПЛА по складам Ozon и Wildberries началась распродажа закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, которые связаны с маркетплейсами. С момента начала ударов по складам Ozon 22 августа ЗПИФы «Парус-ОЗН» и «Парус-НиНо», принадлежащие управляющей компании (УК) «Парус», специализирующейся на коллективных инвестициях в коммерческую недвижимость, подешевели на 14,4% с 8413 до 7200 руб. и 16,2% с 752 до 630 руб. соответственно.