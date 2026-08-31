Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS181,65+0,8%CNY Бирж.00%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,7+0,25%RGBITR771,84+0,33%
Главная / Инвестиции /

Удары по Ozon и Wildberries спровоцировали распродажу связанных с ними ЗПИФов

Но ситуацию не стоит трактовать как прямое подтверждение падения стоимости активов
Анастасия Брянцева
Ситуация на складском рынке сложная, но другие сегменты рынка недвижимости чувствуют себя устойчиво
Ситуация на складском рынке сложная, но другие сегменты рынка недвижимости чувствуют себя устойчиво / Андрей Гордеев / Ведомости

На фоне ударов БПЛА по складам Ozon и Wildberries началась распродажа закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, которые связаны с маркетплейсами. С момента начала ударов по складам Ozon 22 августа ЗПИФы «Парус-ОЗН» и «Парус-НиНо», принадлежащие управляющей компании (УК) «Парус», специализирующейся на коллективных инвестициях в коммерческую недвижимость, подешевели на 14,4% с 8413 до 7200 руб. и 16,2% с 752 до 630 руб. соответственно.

ЗПИФ складского помещения, которое делят Ozon, Wildberries и «Сберлогистика», «Парус-Крас» подешевел на 10% с 870 до 783 руб. с 18 июля, когда беспилотники впервые атаковали склады Wildberries.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её