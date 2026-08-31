Удары по Ozon и Wildberries спровоцировали распродажу связанных с ними ЗПИФов

Удары по Ozon и Wildberries спровоцировали распродажу связанных с ними ЗПИФовНо ситуацию не стоит трактовать как прямое подтверждение падения стоимости активов
На фоне ударов БПЛА по складам Ozon и Wildberries началась распродажа закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, которые связаны с маркетплейсами. С момента начала ударов по складам Ozon 22 августа ЗПИФы «Парус-ОЗН» и «Парус-НиНо», принадлежащие управляющей компании (УК) «Парус», специализирующейся на коллективных инвестициях в коммерческую недвижимость, подешевели на 14,4% с 8413 до 7200 руб. и 16,2% с 752 до 630 руб. соответственно.
ЗПИФ складского помещения, которое делят Ozon, Wildberries и «Сберлогистика», «Парус-Крас» подешевел на 10% с 870 до 783 руб. с 18 июля, когда беспилотники впервые атаковали склады Wildberries.
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