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Главная / Инвестиции /

Итоги торгов на Мосбирже 7 сентября

Рынок акций активно рос на протяжении большей части торгов понедельника
Андрей Шведов

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 7 сентября, увеличился на 0,54% до 2265,65 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1% и составил 828,08 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Роснефти» (+3,9%), банка «Санкт-Петербург» (+2,05%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+1,6%), а также бумаги «Яндекса» (+1,23%) и «Норникеля» (+1,23%). В аутсайдерах оказались бумаги «Фосагро» (-4,05%), Совкомбанка (-2,17%), МКБ (-1,69%), «Полюса» (-1,29%) и Ozon (-1,14%).

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