Итоги торгов на Мосбирже 9 сентября

Итоги торгов на Мосбирже 9 сентябряК концу торгового дня фондовый индикатор в очередной раз просел
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 9 сентября, упал на 0,44% до 2264,19 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,74% и составил 834,57 пункта.
Лидерами роста стали бумаги МКБ (+2,61%), «Циана» (+1,51%), МТС (+1,22%), Positive Technologies (+0,78%), привилегированные акции «Татнефти» (+0,66%). В аутсайдерах оказались привилегированные акции «Транснефти» (-3,1%), а также бумаги «Алросы» (-2,99%), ММК (-2,74%), Ozon (-2,45%), «Новатэка» (-2,41%).
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