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Итоги торгов на Мосбирже с 7 по 11 сентября

Рынок отыграл решение по ключевой ставке и снова концентрируется на геополитике
Андрей Шведов

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 7 по 11 сентября увеличился на 1,23% до 2281,04 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 4,02% и составил 852,84 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Роснефти» (+5,9%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» (+4,5 и +4,4% соответственно), бумаги «Лукойла» (+4,3%) и МКБ (+3,9%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (-7,5%), ММК (-5,8%), Совкомбанка (-5,4%), «Аэрофлота» (-4,7%) и АФК «Система» (-4,5%).

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