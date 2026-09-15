Казначейство Бельгии «получило по голове» на благо российских инвесторов

В октябре 2024 г. «БКС банк» оспорил отказ в госсовете – высшем административном органе Бельгии. В процессе рассмотрения апелляции аудитор (должностное лицо, которое готовит отчет на основе доказательств, представленных участниками спора) по собственной инициативе поднял вопрос об отсутствии у казначейства компетенции вообще выносить решения по разблокировке активов подсанкционных лиц. По его мнению, в соответствии с принципами делегирования государственных полномочий по законодательству Бельгии другому лицу не может быть передана их основная часть: делегирование должно быть «частичным, вспомогательным и регулируемым». Но министр финансов передал главе казначейства все полномочия по разморозке «без критериев или руководящих указаний», констатировал аудитор.