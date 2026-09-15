Казначейство Бельгии «получило по голове» на благо российских инвесторов

Казначейство Бельгии «получило по голове» на благо российских инвесторовОно незаконно получило полномочия разблокировать активы, решил местный госсовет
Государственный совет Бельгии принял важное решение для российских инвесторов. Отказ «БКС банку» в разблокировке активов отменен, поскольку вынесшее это решение казначейство получило полномочия незаконно. Теперь инвесторы, которым, по их мнению, тоже отказали неправомерно, могут оспорить действия со ссылкой на решение госсовета, говорит партнер юрфирмы BGP Litigation Сергей Гландин.
«Казначейство получило по голове. Это очень хорошее решение для инвесторов, они им могут воспользоваться, если получили отказ и считают его незаконным. Это говорит, что против казначейства можно подавать жалобы в госсовет, он компетентен рассматривать эти жалобы, у казначейства нет иммунитета», – объяснил Гландин.
Госсовет отменил решение казначейства по «достаточно фундаментальному» основанию, отметил руководитель практики финансового права и рынков капитала коллегии адвокатов Delcredere Евгений Коновалов. Но это не означает автоматической отмены всех предыдущих отказов и даже разрешения на разблокировку активов «БКС банка»: его заявление должно быть рассмотрено повторно уже компетентным органом, подчеркнул эксперт. Теперь бельгийским властям, вероятно, потребуется скорректировать механизм принятия решений с учетом позиции госсовета, рассудил он.
Активы «БКС банка», как и нескольких миллионов российских инвесторов, заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear из-за блокирующих санкций ЕС против НРД: отечественный центральный депозитарий подпал под их действие в июне 2022 г. Сам «БКС банк» в апреле 2026 г. оказался под менее жесткими секторальными ограничениями, которые не подразумевают обездвижения активов.
В декабре 2022 г. главное управление казначейства федеральной государственной службы (министерства) финансов Бельгии опубликовало на своем сайте «общие условия» разблокировки: активы будут проданы, европейская компания выступит гарантом в сделке и т. д. При этом лишь год спустя в Бельгии выпущены королевский указ, который уполномочил министра финансов выдавать разрешения на разморозку, и указ министра о делегировании этого полномочия руководителю казначейства.
«БКС банк» направил запрос на разблокировку в казначейство в январе 2023 г. В июле 2024 г. последовал отказ. Причина – европейский гарант банка, кипрская компания BrokerCreditService, не взял на себя «твердого и однозначного» обязательства нести ответственность в случае возможного нарушения санкций. Еще один повод – «БКС банк» запросил перевод средств от продажи замороженных активов в армянский Unibank, но казначейство не может проверить соблюдения ограничительных мер ЕС на территории третьих стран.
В октябре 2024 г. «БКС банк» оспорил отказ в госсовете – высшем административном органе Бельгии. В процессе рассмотрения апелляции аудитор (должностное лицо, которое готовит отчет на основе доказательств, представленных участниками спора) по собственной инициативе поднял вопрос об отсутствии у казначейства компетенции вообще выносить решения по разблокировке активов подсанкционных лиц. По его мнению, в соответствии с принципами делегирования государственных полномочий по законодательству Бельгии другому лицу не может быть передана их основная часть: делегирование должно быть «частичным, вспомогательным и регулируемым». Но министр финансов передал главе казначейства все полномочия по разморозке «без критериев или руководящих указаний», констатировал аудитор.
11 сентября 2026 г. госсовет согласился с его мнением. Делегирование допустимо только в случае, когда оно четко ограничено, а полномочия находятся под достаточным контролем, подчеркнул госсовет. Это не тот случай – следовательно, министерский указ о передаче полномочий является незаконным, а отказ «БКС банку» вынесен некомпетентным органом и должен быть отменен, решил госсовет. Первым об этой позиции госсовета сообщил Telegram-канал «Разблокировочная», который ведет группа по разблокировке активов практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation.
«БКС банк» надеется на позитивный исход повторного рассмотрения своего заявления на разблокировку в Бельгии, а также продолжит использовать все доступные возможности разморозки своих активов и активов клиентов в разных юрисдикциях, сообщил «Ведомостям» его представитель.