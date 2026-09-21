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Главная / Инвестиции /

McKinsey выявила пять трендов, где возможен кратный рост инвестиций в 2026 году

Первые места занимают ИИ, робототехника и разработка программ
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2026 г. заметный рост инвестиций наблюдается в 14 технологических направлениях, но больше всего финансирования получат пять из них, – в том числе, агентная разработка ПО, инфраструктура ИИ и робототехника. Это следует из исследования консалтинговой компании McKinsey.

Лидерами рейтинга стали пять направлений:

  • агентная разработка программного обеспечения (рост финансирования в 12,8 раза),

  • космические технологии (рост 12,1 раза),

  • инфраструктура ИИ (5,3 раза),

  • применение ИИ в научных исследованиях и инженерии (3,2 раза),

  • робототехника (2,1 раза).

Рост также ожидается в направлениях технологий иммерсивной реальности (+1,9 раза), кибербезопасности (+1,6 раза), агентного ИИ (+1,4 раза), биоинженерии (+1,3 раза), технологий устойчивого развития (+1,3 раза), квантовых технологий (+1,2 раза), будущего мобильности (+1,2 раза). Меньший рост прогнозируется в трендах на полупроводники специализированного назначения и сетевые технологии.

Методика

Для оценки развития каждой из 14 технологических тенденций аналитики McKinsey использовали данные по шести показателям активности: поисковые запросы, новостные материалы, патенты, научные публикации, инвестиции в акционерный капитал и спрос на кадры. Показатель инноваций объединяет показатели патентов и исследований; показатель интереса объединяет упоминания в прессе и показатели поисковых запросов. Показатель инвестиций измеряет поток средств с рынков капитала в компании, связанные с данной тенденцией. 

Аналитики McKinsey обратили внимание на устойчивый тренд на ИИ. Нейросети совершают прорывы быстрее, чем человек успевает их осваивать. Речь идет, в том числе, о разработке кода для программных обеспечений. Такое развитие создает условия, при которых человеческие системы не успевают проверять результат от ИИ и безопасно развертывать технологию. Вместе с тем, такое быстрое развитие позволяет сократить время на киберзащиту. «Кошки-мышки» в сфере кибербезопасности, пишут эксперты, прежде длились неделями, но сегодня более 75% всех уязвимостей оцениваются как «уязвимости нулевого дня».

Агентный ИИ уже работает «бок о бок» с людьми, но следующим этапом станет внедрение физического ИИ. «Переходя в реальный мир, ИИ добавляет восприятие, рассуждение и действия в робототехнику, мобильные устройства и гаджеты. Роботы общего назначения обучаются изучению окружающей среды, чтобы они могли выполнять сложные задачи и перемещаться в непредсказуемых условиях», – говорится в отчете.

«Ведомости» писали, что в российском ТМТ-секторе (технологии, медиа и телекоммуникации) сохраняется высокий потенциал роста финансирования в 2026 г. и начале следующего года. По данным обзора «Эйлера», сильные перспективы есть у «Яндекса», VK, HeadHunter, «Циана», Positive Technologies, «Базиса», «Аренадаты», «Астры» и «Ростелекома». Аналитики сохраняют «Яндекс» в лидерах за счет высоких темпов роста и улучшения финрезультатов, а VK считают недооцененным, несмотря на потерю стоимости на более чем 60% за год.

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