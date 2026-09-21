McKinsey выявила пять трендов, где возможен кратный рост инвестиций в 2026 году

Аналитики McKinsey обратили внимание на устойчивый тренд на ИИ. Нейросети совершают прорывы быстрее, чем человек успевает их осваивать. Речь идет, в том числе, о разработке кода для программных обеспечений. Такое развитие создает условия, при которых человеческие системы не успевают проверять результат от ИИ и безопасно развертывать технологию. Вместе с тем, такое быстрое развитие позволяет сократить время на киберзащиту. «Кошки-мышки» в сфере кибербезопасности, пишут эксперты, прежде длились неделями, но сегодня более 75% всех уязвимостей оцениваются как «уязвимости нулевого дня».