Итоги торгов на Мосбирже 29 сентября

Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,97% (-12 коп.) до 12,468 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,4 руб. (+2 коп.). Официальный курс евро составил 96,06 руб. (-19 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,9% до $96,9/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,3% до $90,5/барр.