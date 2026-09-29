Итоги торгов на Мосбирже 29 сентября

Итоги торгов на Мосбирже 29 сентябряПокупателей сдерживало снижение цен на нефть одновременно с укреплением рубля
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 29 сентября, увеличился на 0,37% до 2262,72 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,43% и составил 844,91 пункта. Лидерами роста стали бумаги Московской биржи (+2,85%), Х5 (+2,18%), «Русала» (+1,64%), «Газпрома» (+1,56%) и «Лукойла» (+1,46%). В аутсайдерах оказались бумаги Positive Technologies (-1,46%), ВТБ (-1,26%), МТС (-1,18%), «Роснефти» (-1,06%) и «Алросы» (-1,06%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,97% (-12 коп.) до 12,468 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,4 руб. (+2 коп.). Официальный курс евро составил 96,06 руб. (-19 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,9% до $96,9/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,3% до $90,5/барр.
На рынке акций с утра продолжалось снижение, днем коррекционное движение уперлось в область поддержки у 2220 пунктов по индексу Мосбиржи, откуда сформировался отскок, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 30 сентября – 2220–2320 пунктов.
Курс рубля сохраняет относительную стабильность с незначительными внутридневными колебаниями: доллар двигается на уровне 84–85 руб., юань – между 12,45 и 12,65 руб., указал Смирнов. Краткосрочно эти диапазоны остаются актуальными, считает эксперт. Фискальный период слабо повлиял на положение российской валюты, констатировал Смирнов. Неравномерный приток экспортной выручки, сформированной по нефтяным ценам второй половины лета, и импортные потоки определяют базовый баланс для рубля, считает эксперт.
На мировых рынках снижение цен на нефть несколько улучшило риск-аппетит, отметил Смирнов. Тем не менее неопределенность вокруг разрешения ближневосточного конфликта и ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС США сдерживают биржевых быков на ключевых фондовых площадках, констатировал он.