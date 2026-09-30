Рынку секьюритизации предрекли смерть под завалами токенизации

При этом секьюритизация – это очередной успех российского финансового рынка, подчеркнул Швецов. По данным Мосбиржи, с января по октябрь 2026 г. объем размещений секьюритизированных облигаций достиг 1,28 трлн руб., что на 42,5% больше показателя за весь 2025 г. Прогноз биржи – рост рынка секьюритизации до примерно 10 трлн руб. к 2030 г., поделился Швецов. Предпосылки для этого, по его мнению, следующие. Банкам надо разгружать баланс, потому что есть определенный дефицит капитала в связи с ростом кредитной активности и проч. Во-вторых, аппетит к долгу: облигации сегодня являются основой инвестиционных политик и частных, и институциональных инвесторов. В-третьих, достаточно высокие процентные ставки в экономике, перечислил глава набсовета Мосбиржи.