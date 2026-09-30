Рынку секьюритизации предрекли смерть под завалами токенизации

Рынку секьюритизации предрекли смерть под завалами токенизацииТакой сценарий допустил «отец» российского рынка неипотечной секьюритизации Сергей Швецов
Рынок секьюритизации уже в ближайшие годы может быть «погребен под завалами токенизации». Такой сценарий на конференции АКРА допустил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, которого модератор, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России Олег Иванов назвал «отцом» неипотечной секьюритизации в стране. Закон о секьюритизации (379-ФЗ от 21.12.2013), по словам Иванова, продвигался Банком России, активно обсуждался в стране и был принят, когда Швецов работал в ЦБ (2001–2022 гг.).
«Я бы вообще не говорил сегодня о секьюритизации как о превращении портфелей различных активов в ценные бумаги, потому что я не уверен, что через два года секьюритизация останется, а не появится токенизация», – сказал Швецов. Иванова это «немножко обескуражило». «В процессе вашего выступления такой тезис прозвучал, который мне напомнил бессмертное произведение Гоголя «Тарас Бульба»: «Я тебя породил, я тебя и убью», – заявил он.
Швецов ответил, что «Тарас Бульба» тут ни при чем, речь идет о законах диалектики немецкого философа Георга Гегеля: «Новая форма отрицает предыдущую». По мнению Швецова, потенциал цифровых активов гораздо выше, чем классических инструментов, и если он будет раскрыт, то, вполне возможно, рынок секьюритизации уйдет от ценнобумажной формы.
При этом секьюритизация – это очередной успех российского финансового рынка, подчеркнул Швецов. По данным Мосбиржи, с января по октябрь 2026 г. объем размещений секьюритизированных облигаций достиг 1,28 трлн руб., что на 42,5% больше показателя за весь 2025 г. Прогноз биржи – рост рынка секьюритизации до примерно 10 трлн руб. к 2030 г., поделился Швецов. Предпосылки для этого, по его мнению, следующие. Банкам надо разгружать баланс, потому что есть определенный дефицит капитала в связи с ростом кредитной активности и проч. Во-вторых, аппетит к долгу: облигации сегодня являются основой инвестиционных политик и частных, и институциональных инвесторов. В-третьих, достаточно высокие процентные ставки в экономике, перечислил глава набсовета Мосбиржи.
Очень важно при этом, чтобы инвестор был нормально защищен и не было регуляторного арбитража между рынком ценных бумаг и цифровых активов, подчеркнул Швецов. Еще один важный момент – это кредитные рейтинги, указал он.
«По факту, наверное, 99% наших инвесторов используют рейтинги не как фильтр, а как условие принятия решения. Иногда достаточное условие. Учитывая, что секьюритизация потребительских кредитов не несет индивидуального кредитного риска (скорее, это макрориски, связанные с безработицей, денежно-кредитной политикой, состоянием экономики), нужно пообсуждать, а какая частота пересмотра рейтинга правильная для этого сегмента. Возможно, это не раз в полгода и не раз в три месяца, а гораздо более часто», – резюмировал Швецов.
Секьюритизация – это способ рефинансирования малоликвидных активов, генерирующих денежный поток, путем их преобразования в ликвидные инструменты, обращающиеся на финансовом рынке. Экономическая суть секьюритизации – в обособлении активов на балансе компании специального назначения, которая выступает эмитентом облигаций, обеспеченных правами требования по таким активам. Денежный поток, генерируемый портфелем обеспечения, используется для выплаты купонов и погашения номинала.