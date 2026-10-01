Брокеры пересматривают таргеты по акциям Ozon на фоне ударов по складам

Некоторые брокеры снизили прогноз по акциям Ozon на горизонте 12 месяцев после серии атак на логистические объекты компании. «Сберинвестиции» понизили оценку акций с 7100 до 5500 руб. (+84,19% от нынешней цены) и сохранили рекомендацию «покупать». В «БКС мир инвестиций» изменили оценку с 5200 до 4700 руб. (+57,4%) с рекомендацией «покупать». Брокеры «Финама» и «Т-инвестиций» направили цену и рейтинг акций Ozon на пересмотр.