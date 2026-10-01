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Главная / Инвестиции /

Брокеры пересматривают таргеты по акциям Ozon на фоне ударов по складам

Компанию поддерживают сильные результаты и специфика логистики
Анастасия Брянцева
Текущая ситуация создает для Ozon возможность увеличения доли рынка
Текущая ситуация создает для Ozon возможность увеличения доли рынка / Максим Стулов / Ведомости

Некоторые брокеры снизили прогноз по акциям Ozon на горизонте 12 месяцев после серии атак на логистические объекты компании. «Сберинвестиции» понизили оценку акций с 7100 до 5500 руб. (+84,19% от нынешней цены) и сохранили рекомендацию «покупать». В «БКС мир инвестиций» изменили оценку с 5200 до 4700 руб. (+57,4%) с рекомендацией «покупать». Брокеры «Финама» и «Т-инвестиций» направили цену и рейтинг акций Ozon на пересмотр.

Главным фактором является способность бизнеса сохранять работу при нарушениях в отдельных звеньях, отметили аналитики «Сберинвестиций». Но бизнес-модель Ozon достаточно адаптивна к таким сбоям, считают они.

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