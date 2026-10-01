Итоги торгов на Мосбирже 1 октября

Итоги торгов на Мосбирже 1 октябряИндекс вырос вместе с нефтяными котировками
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 1 октября, вырос на 0,53% до 2279,83 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,9% и составил 862,74 пункта.
Лидерами роста в четверг стали бумаги «Т-технологий» (+3,77%), «Аэрофлота» (+3,13%), Х5 (+3,08%), Ozon (+2,95%) и «Норникеля» (+2,01%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-2,19%), «Циана»(-1,28%), «Полюса» (-0,85%), «Лукойла» (-0,73%) и ВТБ (-0,46%).
Курс юаня на Московской бирже прибавил 4 коп. до 12,41 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,25 руб. (-31 коп.). Официальный курс евро составил 94,5 руб. (-36 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,19% до $101,16/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,69% до $91,95/барр.
Индекс Мосбиржи показал рост в четверг на фоне повышения нефтяных котировок, в остальном поводов для покупок не наблюдалось, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Цены на нефть взмыли вверх на фоне сообщений СМИ о возможном новом ударе по объекту Aramco на востоке Саудовской Аравии, при том что перекачка по трубопроводу «Восток – Запад» возобновилась менее недели назад, напомнил он.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на пятницу – 2220–2320 пунктов, по курсу юаня – 12,3–12,5 руб., по курсу доллара – 83–85 руб.
Рубль после контратаки занял оборонительную позицию: импульс импорта и окончание налогового периода не дают развить наступление, продолжает Смирнов. В курс идут высокие нефтяные цены июля – августа, а жесткий монетарный курс Банка России это подкрепляет, отмечает он.
Согласно отчету Росстата, рост потребительских цен ускорился до 0,12% с 0,06% в предыдущий недельный период. А вот в США инфляция оказалась слабее ожиданий, так что теперь чуть меньше инвесторов ждут повышения ставки ФРС, отметил Смирнов. В Китае рынки закрыты из-за праздничных выходных.
В пятницу в еврозоне выйдет предварительный индекс потребительских цен за сентябрь, в Соединенных Штатах – инфляция за прошлый месяц и отчет по рынку труда. На российском рынке акции банка «Санкт-Петербург» последний день будут торговаться с дивидендом, а вице-премьер Александр Новак представит в Совете Федерации доклад о прогнозе социально-экономического развития России на 2027–2029 гг.