Итоги торгов на Мосбирже 1 октября

Индекс Мосбиржи показал рост в четверг на фоне повышения нефтяных котировок, в остальном поводов для покупок не наблюдалось, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Цены на нефть взмыли вверх на фоне сообщений СМИ о возможном новом ударе по объекту Aramco на востоке Саудовской Аравии, при том что перекачка по трубопроводу «Восток – Запад» возобновилась менее недели назад, напомнил он.