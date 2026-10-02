Брокеры обратились к Силуанову и Набиуллиной из-за налогообложения ПИФов

Но в текущем виде данные изменения недостаточно учитывают особенности индустрии ПИФов, пишет Тимофеев Силуанову и Набиуллиной. Во-первых, фонд представляет собой обособленный имущественный комплекс и не является организацией по смыслу Налогового кодекса, отметил он. Имущество ПИФа принадлежит пайщикам на праве общей долевой собственности, следовательно на них ложится налоговая нагрузка по пассивным доходам фонда, констатировал глава НАУФОР. При этом зачет уплаченных налогов предусматривается законопроектом только при выплате периодического дохода по паям, но не при их реализации или погашении, что приведет к двойному налогообложению в этих случаях, добавил он.