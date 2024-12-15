Группа «Эталон»

Группа «Эталон» – российская компания, основанная в 1987 г. и работающая в сфере девелопмента и строительства. Сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 г. «Эталон» развивается на региональных рынках и строит проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. У «Эталона» публичный статус – на Московской бирже торгуются ее глобальные депозитарные расписки. Выручка компании в 2023 г. составила 88,8 млрд руб. (+10% год к году), EBITDA – 18,1 млрд руб. (+10%) при рентабельности 20%. Чистый корпоративный долг/EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) составил 1,9x при целевом значении 2-3х.