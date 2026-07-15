Денис Шулаков: «IPO – это не пирожки»

Газпромбанк известен своими экспериментами на долговом рынке. Особенно там гордятся организацией размещения ОФЗ в юанях, что позволило создать долгожданный ориентир для расчетов, инвестирования и накопления в национальных валютах России и Китая. А особенно ждут возникновения рынка кредитно-дефолтных свопов (CDS), которые позволят перераспределять риск по системе в условиях ограниченной кредитной емкости. В интервью «Ведомостям» об этом рассказал первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков. Еще он объяснил, почему IPO много не бывает, дефолт не трагедия и как решился на переход из дипломатии в инвестбанкинг после 30 лет.