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Главная / Инвестиции / Интервью /

Денис Шулаков: «IPO – это не пирожки»

Глава блока рынков капитала Газпромбанка о том, почему IPO много не бывает, а дефолт не трагедия
Артем Кульша
Пресс-служба Газпромбанка
Пресс-служба Газпромбанка

Газпромбанк известен своими экспериментами на долговом рынке. Особенно там гордятся организацией размещения ОФЗ в юанях, что позволило создать долгожданный ориентир для расчетов, инвестирования и накопления в национальных валютах России и Китая. А особенно ждут возникновения рынка кредитно-дефолтных свопов (CDS), которые позволят перераспределять риск по системе в условиях ограниченной кредитной емкости. В интервью «Ведомостям» об этом рассказал первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков. Еще он объяснил, почему IPO много не бывает, дефолт не трагедия и как решился на переход из дипломатии в инвестбанкинг после 30 лет.

«IPO много не бывает»

– Предлагаю начать с наиболее актуальной и чувствительной темы – дефолтов на долговом рынке. Невооруженным глазом видно, насколько больше их стало. С чем это связано – понятно. Не понятно, что с этим делать. Как бы вы описали текущее положение дел и как бы предложили с этим справляться широкому кругу лиц – от инвесторов и эмитентов до рейтинговых агентств и властей?

– Давайте посмотрим на это немного с другой стороны. С 2022 г. на первичном долговом рынке состоялось размещение около 200 эмитентов рейтинговой категории ВВВ (умеренная кредитоспособность. – «Ведомости») и ниже, что мы называем третьим эшелоном. При этом в 2025 г. 24 эмитента допустили технический дефолт, из которых только 14 перешли в состояние полноценного дефолта (данные «Эксперт РА» без учета ЦФА. – «Ведомости»). С одной стороны, цифра не такая большая, с другой – досадно, что она есть.

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