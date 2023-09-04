Акции опять примеряют «корону»Бумаги фармкомпаний снова могут взлететь на фоне вспышки нового штамма коронавируса
Последние полтора года стали периодом затишья после острой фазы пандемии коронавируса. Население в большинстве стран мира уже начало забывать, что такое рост госпитализаций из-за COVID-19, карантин и обязанность носить маски в общественных местах.
Впрочем, вирус никуда полностью не ушел, хотя количество заразившихся кратно снизилось. В основном, по двум причинам. Во-первых, сам вирус COVID-19 неоднократно мутировал. При заражении омикроном заболевание в большинстве случаев проходило куда легче, чем при первоначальных штаммах или дельтой.
Во-вторых, существенный вклад внесли фармкомпании. В относительно короткие сроки получилось вывести на рынок сразу несколько вакцин. Причем основные из них – от Pfizer и Moderna – были вакцинами нового типа, которые ранее не использовались. Они были сделаны на технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (РНК). Их потенциальные многомиллиардные продажи помогли существенно увеличить рыночную капитализацию производителей вакцин.
По мере ослабления пандемии инвесторы стали пересматривать перспективы продаж вакцин вне острой фазы пандемии COVID-19. Это привело к существенному падению акций этих компаний. Так, бумаги Pfizer упали с максимумов 2021 г. почти на 42%, акции Moderna – на 75%, BioNTech – на 74%.
Компания Novavax вообще потеряла 97% стоимости. Мало того что острая фаза пандемии закончилась, так еще и технология, на которой была сделана вакцина от Novavax, оказалась далеко не самой прогрессивной. Главная проблема заключалась в том, что кроме вакцины от COVID-19 препаратов у компании нет.
Конечно, стоить отметить, что рост акций этих компаний во время пандемии также был весьма высок. Столь стремительный скачок, а затем и падение бумаг показали, насколько быстро меняются предпочтения инвесторов. Но когда они уже начали забывать о разработчиках вакцины от COVID-19, в заголовки газет, преимущественно в США, вернулись новости о росте госпитализаций и возвращении требования о ношении масок.
Большая осенняя волна
Первые тревожные звоночки о COVID-19 поступили еще более месяца назад, когда выявили новую разновидность штамма омикрон – эрис. К тому же подвид оказался более заразным, чем «отец». Около месяца эта новость не оказывала на бумаги производителей вакцин какого-либо влияния, но в итоге пару недель назад число еженедельных госпитализаций в США превысило отметку в 10 000, что привело к росту акций производителей вакцин на 5-10%.
10 000 госпитализаций – это не такое большое число. В 2020-2021 гг. среднее еженедельное значение было около 40 000, а в самые острые фазы доходило до 140 000. Тем не менее прирост уровня госпитализаций уже начал вызывать опасения. Так, за неделю с 30 июля по 5 августа количество госпитализированных с COVID-19 в США составило 10 320 человек, что на 14% выше уровня предыдущей недели. А уже через неделю (с 6 по 12 августа) темп ускорился, составив 21,6%.
Число госпитализированных насчитывает уже 12 613 человек. На момент написания материала последние опубликованные данные были за неделю с 13 по 19 августа. За этот период количество госпитализированных с «короной» составило 15 067 (+18,8% неделя к неделе). Таким образом, мы видим, что все уже не так радужно с числом заражений, а вот позитива в акциях производителей вакцины, наоборот, прибавилось.
Какие меры предпринимают власти и бизнес для сдерживания распространения? Ряд компаний уже вернули требования по обязательному ношению масок в офисе. Например, кинокомпания Lions Gate одной из первых ввела такое требование для своих работников в Лос-Анджелесе. И это далеко не единственный случай.
Кто в выигрыше
С вакцинацией обстоят более интересно. Во-первых, стоит сразу разделить компании, связанные с COVID-19, на производителей лекарств от короновируса и производителей вакцин. Производители лекарств, а это в основном две компании – Pfizer с препаратом Paxlovid и Gilead Sciences с лекарством Veklury – выигрывают только в случае сильного роста госпитализаций. И при текущих цифрах этот выигрыш не столь высок.
Например, при условии, что количество госпитализаций в неделю будет в районе 10 000 до конца года, а также при условии, что как минимум треть пациентов будут проходить лечение Veklury, выручка Gilead до конца года составит всего $200 млн. При общей выручке в $27 млрд это добавит компании около 1% стоимости, что не так уж и много.
На потенциальном рынке у вакцин большое преимущество над лекарствами, даже несмотря на кратно превосходящую стоимость лекарств. Пятидневный курс Veklury стоит около $3 000, а вакцины ранее закупались государством в США по цене около $30-35 за дозу. Но количество потенциальных пациентов на вакцинацию существенно больше, чем пациентов на лечение.
Такого уровня вакцинации как ранее уже не будет, да и весной госорганы в США отказались закупать вакцины за свой счет. Они перевели всю схему покупки в стандартную для других вакцин – платить будут либо страховые компании, либо население из своего кармана. При этом стоимость вакцин, по заверениям компаний Pfizer и Moderna, будет в районе $130-135 за дозу.
Однако не все так просто с продажей в этот осенний сезон. Текущие вакцины, даже более продвинутые в технологическом плане, из-за неоднократной мутации вируса COVID-19 уже не столь эффективны как ранее. Поэтому государственный регулятор здравоохранения в США (FDA) ввел необходимость доработки текущих вакцин под новый штамм эрис.
С учетом того, что вакцины от Pfizer, BioNTech и Moderna сделаны на основе технологии матричного РНК, подстроить их под новый штамм не требует много времени. Обе компании уже это по факту сделали. Теперь ключевой момент – 12 сентября, когда регулятор в США примет решение – одобрять или нет новые версии вакцин. С учетом роста госпитализаций вероятность одобрения крайне высока. И далее все упирается в потенциальный рынок, причем не только этого года, но и последующих. Этот осенний сезон вакцинации будет еще и ориентиром на будущие года, что как раз и должно определить истинную стоимость бизнеса по вакцинам от COVID-19 для Pfizer и Moderna.
Диверсификация бенефициаров
Мы полагаем, что в базовом сценарии вирус полностью никуда не уйдет. Он станет сезонным заболеванием, каким он по сути и является после 2021 г. Как следствие, вакцинация от него будет похожа на вакцинацию от сезонного гриппа. В обязательном порядке государство будет стараться привить людей в возрасте 65+, а также население в возрасте 50+ с хроническими заболеваниями.
При таких вводных годовые продажи вакцин в США могут составить $2-3 млрд для каждого из производителей (Pfizer и Moderna) и около $2 млрд в остальном мире, что в текущей оценке обеих компаний полностью не учтено.
Однако стоит различать риски по каждой из этих компаний для инвестора. У Pfizer есть большой диверсифицированный бизнес, который и вне COVID-19 приносил порядка $40 млрд выручки в год. Moderna – чистый бенефициар пандемии, у которой на текущий момент кроме вакцины от COVID-19 нет других одобренных препаратов, поэтому оценка компании крайне чувствительная к новостям относительно COVID-19.
Впрочем, у Moderna в разработке находится более 20 препаратов, при этом часть из них на той самой технологии матричного РНК. Из наиболее перспективных разработок – вакцина от сезонного гриппа и РСВ. Еще в потенциальном арсенале комбо-вакцина, которая включает в себя и вакцину от COVID-19, и от сезонного гриппа, и от РСВ. Кроме этого, в разработке есть вакцины от меланомы (рака кожи). Если третья фаза испытаний покажет позитивные результаты, она потенциально может перевернуть схему лечения как минимум рака кожи, а в дальнейшем и других типов рака.
Инвесторы уже не особо верили в потенциал продаж вакцин от COVID-19 и в компании, которые их производят. Однако, хронология событий складывается таким образом, что спрос на такие вакцины осенью и в дальнейшем может быть куда выше, чем сейчас ожидают инвесторы.
Pfizer нам видится более консервативной историей. Вдобавок к этому компания еще и выплачивает дивиденды в размере 4,5%. Moderna, как и ранее, является весьма агрессивной ставкой на увеличение спроса на вакцины, с более высокими потенциальными рисками, но при этом компания c учетом ее препаратов в разработке, активно пытается найти способы диверсифицировать свою выручку.