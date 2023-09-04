Акции опять примеряют «корону»

С учетом того, что вакцины от Pfizer, BioNTech и Moderna сделаны на основе технологии матричного РНК, подстроить их под новый штамм не требует много времени. Обе компании уже это по факту сделали. Теперь ключевой момент – 12 сентября, когда регулятор в США примет решение – одобрять или нет новые версии вакцин. С учетом роста госпитализаций вероятность одобрения крайне высока. И далее все упирается в потенциальный рынок, причем не только этого года, но и последующих. Этот осенний сезон вакцинации будет еще и ориентиром на будущие года, что как раз и должно определить истинную стоимость бизнеса по вакцинам от COVID-19 для Pfizer и Moderna.