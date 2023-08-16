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В ЮАР зарегистрирован первый случай нового штамма COVID-19 «эрис»

Ведомости

В ЮАР выявили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 «эрис». Об этом сообщает телеканал SABC News со ссылкой на департамент здравоохранения страны.

Случай зарегистрирован в провинции Гаутенг. Информация о самочувствии заболевшего не приводится. SABC News отмечает, что министерство здравоохранения ЮАР призывает граждан пройти вакцинацию.

Первый случай «эриса» был зарегистрирован 17 февраля этого года. По данным Роспотребнадзора, распространение наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых странах Европы и Азии. Новый штамм обнаружили в общей сложности в 51 стране.

По состоянию на начало августа в России выявлено 17 случаев заболевания «эрисом». В Роспотребнадзоре заявили, что вариант не получил широкого распространения в стране, но риски осложнения эпидемиологической ситуации все равно существуют.

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9 августа ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес». До этого вариант относился к категории «под наблюдением». Наиболее распространенными симптомами «эриса» являются насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. По оценке ВОЗ, штамм может «ускользать от иммунитета», однако переносится не тяжелее предыдущих подвариантов «омикрона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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