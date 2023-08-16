В ЮАР зарегистрирован первый случай нового штамма COVID-19 «эрис»

9 августа ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес». До этого вариант относился к категории «под наблюдением». Наиболее распространенными симптомами «эриса» являются насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. По оценке ВОЗ, штамм может «ускользать от иммунитета», однако переносится не тяжелее предыдущих подвариантов «омикрона».