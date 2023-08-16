В ЮАР зарегистрирован первый случай нового штамма COVID-19 «эрис»
В ЮАР выявили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 «эрис». Об этом сообщает телеканал SABC News со ссылкой на департамент здравоохранения страны.
Случай зарегистрирован в провинции Гаутенг. Информация о самочувствии заболевшего не приводится. SABC News отмечает, что министерство здравоохранения ЮАР призывает граждан пройти вакцинацию.
Первый случай «эриса» был зарегистрирован 17 февраля этого года. По данным Роспотребнадзора, распространение наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых странах Европы и Азии. Новый штамм обнаружили в общей сложности в 51 стране.
По состоянию на начало августа в России выявлено 17 случаев заболевания «эрисом». В Роспотребнадзоре заявили, что вариант не получил широкого распространения в стране, но риски осложнения эпидемиологической ситуации все равно существуют.
9 августа ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес». До этого вариант относился к категории «под наблюдением». Наиболее распространенными симптомами «эриса» являются насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. По оценке ВОЗ, штамм может «ускользать от иммунитета», однако переносится не тяжелее предыдущих подвариантов «омикрона».