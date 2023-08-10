Газета
Общество

Роспотребнадзор сообщил о 17 случаях заболевания новым штаммом COVID-19 эрис

Ведомости

С апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 эрис. Пока он не получил широкого распространения в стране, сообщили «Ведомостям» в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 (эрис) пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19 связанные с его распространением, существуют», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что первые случаи заболевания эрисом были выявлено в апреле 2023 г. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае, Бурятии и Хакасии. Всего было зарегистрировано 17 случаев, что составляет 0,24% от всех случаев COVID-19 с апреля по август.

В России ведется молекулярно-генетический мониторинг за возбудителем нового варианта, подчеркнули в ведомстве.

Ранее по теме: В Индии выявили случаи заражения новым штаммом COVID-19

Ранее сегодня ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма эрис в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес». До этого вариант относился к категории «под наблюдением». Там отметили, что с 17 по 23 июля частота выявления заболевания в мире составила 17,4% против 7,6% четырьмя неделями ранее.

Первый случай эриса был зарегистрирован 17 февраля этого года. По данным Роспотребнадзора, распространение наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых странах Европы и Азии. Новый штамм обнаружили в общей сложности в 51 стране. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных