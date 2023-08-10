Роспотребнадзор сообщил о 17 случаях заболевания новым штаммом COVID-19 эрис

В Роспотребнадзоре отметили, что первые случаи заболевания эрисом были выявлено в апреле 2023 г. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае, Бурятии и Хакасии. Всего было зарегистрировано 17 случаев, что составляет 0,24% от всех случаев COVID-19 с апреля по август.