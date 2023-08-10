Роспотребнадзор сообщил о 17 случаях заболевания новым штаммом COVID-19 эрис
С апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 эрис. Пока он не получил широкого распространения в стране, сообщили «Ведомостям» в Роспотребнадзоре.
«В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 (эрис) пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19 связанные с его распространением, существуют», – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что первые случаи заболевания эрисом были выявлено в апреле 2023 г. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае, Бурятии и Хакасии. Всего было зарегистрировано 17 случаев, что составляет 0,24% от всех случаев COVID-19 с апреля по август.
В России ведется молекулярно-генетический мониторинг за возбудителем нового варианта, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сегодня ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма эрис в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес». До этого вариант относился к категории «под наблюдением». Там отметили, что с 17 по 23 июля частота выявления заболевания в мире составила 17,4% против 7,6% четырьмя неделями ранее.
Первый случай эриса был зарегистрирован 17 февраля этого года. По данным Роспотребнадзора, распространение наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых странах Европы и Азии. Новый штамм обнаружили в общей сложности в 51 стране.