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Общество

В Индии выявили случаи заражения новым штаммом COVID-19

Ведомости

Случаи заражения новым подвариантом COVID-19 – Eris – обнаружили в Индии, сообщила газета The Economic Times.

Индийский консорциум по геномике COVID-19 провел совещание по мониторингу геномных вариаций коронавируса на фоне всплеска заболеваемости новым вариантом COVID-19 в Великобритании. Однако, Индия не сообщает о кластеризации или увеличении количества случаев.

Новая разновидность COVID-19 – EG.5.1, получившая название Eris, впервые была зафиксирована в Великобритании 31 июля, но теперь на его долю приходится каждый десятый случай заболевания коронавирусом. В настоящее время это второй по распространенности вариант в Великобритании после Arcturus, на долю которого приходится почти половина всех случаев заражения (39,4%). Рост числа заболевших связывают с плохой погодой и ослаблением иммунитета, пишет The Independent.

Eris является штаммом омикрона, наиболее распространенными симптомами которого являются насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила EG.5.1 в лист мониторинга.

Россияне смогут осенью привиться вакцинами против коронавируса с актуализированным антигенным составом. Речь идет о вакцинах «Спутник V» и «Спутник лайт», а также о двух детских вакцинах для разных возрастных категорий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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