В Индии выявили случаи заражения новым штаммом COVID-19
Случаи заражения новым подвариантом COVID-19 – Eris – обнаружили в Индии, сообщила газета The Economic Times.
Индийский консорциум по геномике COVID-19 провел совещание по мониторингу геномных вариаций коронавируса на фоне всплеска заболеваемости новым вариантом COVID-19 в Великобритании. Однако, Индия не сообщает о кластеризации или увеличении количества случаев.
Новая разновидность COVID-19 – EG.5.1, получившая название Eris, впервые была зафиксирована в Великобритании 31 июля, но теперь на его долю приходится каждый десятый случай заболевания коронавирусом. В настоящее время это второй по распространенности вариант в Великобритании после Arcturus, на долю которого приходится почти половина всех случаев заражения (39,4%). Рост числа заболевших связывают с плохой погодой и ослаблением иммунитета, пишет The Independent.
Eris является штаммом омикрона, наиболее распространенными симптомами которого являются насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила EG.5.1 в лист мониторинга.
Россияне смогут осенью привиться вакцинами против коронавируса с актуализированным антигенным составом. Речь идет о вакцинах «Спутник V» и «Спутник лайт», а также о двух детских вакцинах для разных возрастных категорий.