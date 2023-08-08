В Индии выявили случаи заражения новым штаммом COVID-19

Новая разновидность COVID-19 – EG.5.1, получившая название Eris, впервые была зафиксирована в Великобритании 31 июля, но теперь на его долю приходится каждый десятый случай заболевания коронавирусом. В настоящее время это второй по распространенности вариант в Великобритании после Arcturus, на долю которого приходится почти половина всех случаев заражения (39,4%). Рост числа заболевших связывают с плохой погодой и ослаблением иммунитета, пишет The Independent.