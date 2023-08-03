Газета
Общество

В России осенью появятся обновленные вакцины против COVID от Центра им. Гамалеи

Ведомости

Россияне смогут осенью привиться вакцинами против коронавируса с актуализированным антигенным составом, сообщила замглавы Минздрава Татьяна Семенова.

По ее словам, уже проведены доклинические исследования и получены «хорошие результаты». Сейчас идет подготовка к клиническим исследованиям.

«Вопросы с финансированием уже решены. Осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут массово доступны всем», – приводит слова Семеновой ТАСС.

Речь идет о вакцинах «Спутник V» и «Спутник лайт», а также о двух детских вакцинах для разных возрастных категорий.

Ранее по теме: Обновленная вакцина от коронавируса «Спутник» проходит клинические испытания

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на саммите «Россия – Африка» заявил, что последний вариант «Спутника» будет применяться для ревакцинации. Он также напомнил, что вакцина «Спутник» экспортировалась в более чем в 70 государств мира. Как уточнил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург, вакцина будет работать против ХВВ-штаммов.

Российский Минздрав 21 июля предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации людей из групп риска, объяснив свое решение «стабилизацией эпидемической ситуации» и «формированием высокого уровня коллективного иммунитета». Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных