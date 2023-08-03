В России осенью появятся обновленные вакцины против COVID от Центра им. Гамалеи

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на саммите «Россия – Африка» заявил, что последний вариант «Спутника» будет применяться для ревакцинации. Он также напомнил, что вакцина «Спутник» экспортировалась в более чем в 70 государств мира. Как уточнил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург, вакцина будет работать против ХВВ-штаммов.