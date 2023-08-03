В России осенью появятся обновленные вакцины против COVID от Центра им. Гамалеи
Россияне смогут осенью привиться вакцинами против коронавируса с актуализированным антигенным составом, сообщила замглавы Минздрава Татьяна Семенова.
По ее словам, уже проведены доклинические исследования и получены «хорошие результаты». Сейчас идет подготовка к клиническим исследованиям.
«Вопросы с финансированием уже решены. Осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут массово доступны всем», – приводит слова Семеновой ТАСС.
Речь идет о вакцинах «Спутник V» и «Спутник лайт», а также о двух детских вакцинах для разных возрастных категорий.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на саммите «Россия – Африка» заявил, что последний вариант «Спутника» будет применяться для ревакцинации. Он также напомнил, что вакцина «Спутник» экспортировалась в более чем в 70 государств мира. Как уточнил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург, вакцина будет работать против ХВВ-штаммов.
Российский Минздрав 21 июля предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации людей из групп риска, объяснив свое решение «стабилизацией эпидемической ситуации» и «формированием высокого уровня коллективного иммунитета». Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.