Обновленная вакцина от коронавируса «Спутник» проходит клинические испытания

Эпидемиолог Власов считает переход к иммунизации только россиян из группы риска обоснованным. Предпосылок для серьезного подъема заболеваемости коронавирусом в осенне-зимний период пока нет, считает он. Точные прогнозы эпидемиолог давать не стал, лишь допустил, что вирусы COVID-19 и гриппа будут циркулировать в пределах уровня прошлого года. При этом, по его мнению, есть риски роста распространения других вирусов. «Очень многие инфекции в результате пандемии коронавируса были подавлены, а теперь поднимаются. И никто не может надежно предположить, что будет происходить с этими инфекциями – с гриппом, сифилисом, туберкулезом и другими», – сказал эпидемиолог.