Обновленная вакцина от коронавируса «Спутник» проходит клинические испытания

Обновленная вакцина от коронавируса «Спутник» проходит клинические испытанияПланы по ее экспорту в страны Африки могут оказаться успешными, считают эксперты
Новая версия вакцины от коронавируса «Спутник», которая актуализирована под штаммы, циркулирующие сейчас в мире, подготовлена и проходит клинические испытания. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на саммите «Россия – Африка» (цитата по ТАСС).
Последний вариант «Спутника» будет применяться для ревакцинации, пояснил глава Минздрава. По его мнению, Россия сможет поставлять обновленный препарат в страны Африки. Он также напомнил, что вакцина «Спутник» экспортировалась в более чем в 70 государств мира.
Как уточнил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург, вакцина будет работать против ХВВ-штаммов, которые в том числе циркулируют и в Африке (цитата по «Известиям»). Производство актуализированного «Спутника», по его словам, начнется после того, как центр получит от Минздрава необходимое финансирование. Обновленной вакциной можно будет прививать и взрослых, и подростков, отметил Гинцбург. Выводы об эффективности актуализированной вакцины можно будет сделать только по итогам клинических исследований, сказал «Ведомостям» эпидемиолог Василий Власов. Точная дата их завершения пока неизвестна.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном отчете от 27 июля сообщала, что с 26 июня по 23 июля 2023 г. почти в половине стран не было зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусом (в 112 из 234). В нем также говорится о снижении заболеваемости в большинстве регионов за исключением государств западной части Тихого океана. Больше всего новых случаев коронавируса за 28 дней было выявлено в Южной Корее (593 000 случаев), Бразилии (48 500), Австралии (35 800), следует из отчета.
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в мире, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что экспортный потенциал у российской вакцины есть. Он объясняет это тем, что в ряде регионов вакцинация проводилась в сравнительно скромных объемах. Вместе с этим, по мнению Беспалова, повторить максимумы продаж 2021 г. будет практически невозможно «Это будет довольно нишевой продукт», – сказал он «Ведомостям».
По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, число заболевших коронавирусом и умерших от него в последний месяц в России падало. В период с 26 июня по 2 июля выявлено 1639 новых случаев, умерло 86 человек, с 3 по 9 июля – 1453 заболевших и 66 умерших, с 10 по 16 июля – 1138 заболевших и 57 умерших, с 17 по 23 июля – 1110 заболевших и 42 умерших.
Российский Минздрав 21 июля предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации людей из групп риска, объяснив свое решение «стабилизацией эпидемической ситуации» и «формированием высокого уровня коллективного иммунитета». Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. К уязвимым категориям граждан относятся ранее не болевшие или не привитые совершеннолетние, граждане в возрасте от 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями (ВИЧ, туберкулезом, онкологией, сахарным диабетом, а также аутоиммунными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями бронхолегочной системы). Согласно документу, ревакцинацию против коронавируса нужно будет проводить не ранее, чем через год после предыдущей прививки от этого вируса. Предполагается, что приказ будет действовать до 1 марта 2030 г.
Эпидемиолог Власов считает переход к иммунизации только россиян из группы риска обоснованным. Предпосылок для серьезного подъема заболеваемости коронавирусом в осенне-зимний период пока нет, считает он. Точные прогнозы эпидемиолог давать не стал, лишь допустил, что вирусы COVID-19 и гриппа будут циркулировать в пределах уровня прошлого года. При этом, по его мнению, есть риски роста распространения других вирусов. «Очень многие инфекции в результате пандемии коронавируса были подавлены, а теперь поднимаются. И никто не может надежно предположить, что будет происходить с этими инфекциями – с гриппом, сифилисом, туберкулезом и другими», – сказал эпидемиолог.