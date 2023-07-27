ВОЗ сообщила об отсутствии заболевших COVID-19 почти в половине стран мира за месяц

По данным ВОЗ, с 26 июня по 23 июля 3700 человек, заболевших коронавирусом, скончались. Всего заболевание было зафиксировано у 868 000 человек. При этом пять регионов сообщили о снижении уровня заболеваемости населения и смертности, тогда как регионы западной части Тихого океана заявили об обратной тенденции.