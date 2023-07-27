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Общество

ВОЗ сообщила об отсутствии заболевших COVID-19 почти в половине стран мира за месяц

Ведомости

За последний месяц только в 52% стран мира сообщили как минимум об одном случае заболевания коронавирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В течение 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили как минимум об одном случае – эта доля снижается с середины 2022 г.», – следует из еженедельного бюллетеня организации по ситуации с коронавирусом.

По данным ВОЗ, с 26 июня по 23 июля 3700 человек, заболевших коронавирусом, скончались. Всего заболевание было зафиксировано у 868 000 человек. При этом пять регионов сообщили о снижении уровня заболеваемости населения и смертности, тогда как регионы западной части Тихого океана заявили об обратной тенденции.

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Всего же, по данным организации на 23 июля, в мире случаи подтвержденного заболевания коронавирусом были обнаружены у 768 млн человек, 6,9 млн из которых скончались.

За последний месяц наибольшее число случаев заболевания было зарегистрировано в Корее (593 023), Бразилии (48 548) и Австралии (35 873). Наиболее высокий уровень смертности был зафиксирован в этих же странах, а также в России (336 случаев).

В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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