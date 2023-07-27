ВОЗ сообщила об отсутствии заболевших COVID-19 почти в половине стран мира за месяц
За последний месяц только в 52% стран мира сообщили как минимум об одном случае заболевания коронавирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«В течение 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили как минимум об одном случае – эта доля снижается с середины 2022 г.», – следует из еженедельного бюллетеня организации по ситуации с коронавирусом.
По данным ВОЗ, с 26 июня по 23 июля 3700 человек, заболевших коронавирусом, скончались. Всего заболевание было зафиксировано у 868 000 человек. При этом пять регионов сообщили о снижении уровня заболеваемости населения и смертности, тогда как регионы западной части Тихого океана заявили об обратной тенденции.
Всего же, по данным организации на 23 июля, в мире случаи подтвержденного заболевания коронавирусом были обнаружены у 768 млн человек, 6,9 млн из которых скончались.
За последний месяц наибольшее число случаев заболевания было зарегистрировано в Корее (593 023), Бразилии (48 548) и Австралии (35 873). Наиболее высокий уровень смертности был зафиксирован в этих же странах, а также в России (336 случаев).
В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г.