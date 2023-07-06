В ВОЗ сообщили о снижении смертности от COVID-19 почти на 60% за последний месяц

Общее количество случаев заражения снизилось почти на 50%, всего за последний месяц было инфицировано свыше 885 000 человек, умерли от коронавируса около 4900 человек. Больше всего случаев заражения за последние четыре недели было зафиксировано в Республике Корее (383 767 человек), Австралии (85 167), Бразилии (70 163), Сингапуре (32 562), а также в России (30 049).