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Общество

В ВОЗ сообщили о снижении смертности от COVID-19 почти на 60% за последний месяц

Ведомости

Смертность от коронавирусной инфекции в мире снизилась на 59% в сравнении с предыдущими 28 днями. Об этом говорится в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общее количество случаев заражения снизилось почти на 50%, всего за последний месяц было инфицировано свыше 885 000 человек, умерли от коронавируса около 4900 человек. Больше всего случаев заражения за последние четыре недели было зафиксировано в Республике Корее (383 767 человек), Австралии (85 167), Бразилии (70 163), Сингапуре (32 562), а также в России (30 049).

В Бразилии же отмечено наибольшее число смертей – около 1000 человек. Также 506 летальных исходов было отмечено в России, 317 – в Италии и др. Кроме того, организация сообщила о снижении случаев заболевания в Африканском регионе, при этом там же было зафиксировано повышение числа смертей.

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В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. По последним данным ВОЗ, в мире было зарегистрировано более 767 млн случаев заражения, число умерших составило около 6,95 млн человек.

24 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе возникновения новой смертельной пандемии, которая может оказаться намного более опасной по сравнению с COVID-19. Он призвал весь мир быть готовым в будущем дать вероятной угрозе коллективный ответ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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