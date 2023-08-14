Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 в пунктах пропуска через границу

10 августа в ведомстве сообщили, что с апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 «эрис», добавив, что пока он не получил широкого распространения в стране. ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес».