Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 в пунктах пропуска через границу
Роспотребнадзор отменил заполнение анкеты о коронавирусе иностранными гражданами в пунктах пропуска через границу России. Постановление опубликовано на портале нормативно-правовой информации.
Согласно документу, ведомство отменило пункт 1 постановления «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», который обязывал иностранцев или лиц без гражданства до прибытия в Россию заполнять анкету пребывающего.
Помимо этого утратившим силу признан пункт, предписывающий гражданам России заполнять анкету прибывшего в пунктах пропуска через границу.
Роспотребнадзор документом обязал территориальные органы ведомства проводить выборочное тестирование на COVID-19 только для тех лиц, которые прибывают из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. До этого выборочное тестирование могло проводиться при въезде из любых стран.
10 августа в ведомстве сообщили, что с апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 «эрис», добавив, что пока он не получил широкого распространения в стране. ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес».
В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. В июле организация сообщала, что за последний месяц только в 52% стран мира сообщили как минимум об одном случае заболевания коронавирусом.