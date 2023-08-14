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Общество

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 в пунктах пропуска через границу

Ведомости

Роспотребнадзор отменил заполнение анкеты о коронавирусе иностранными гражданами в пунктах пропуска через границу России. Постановление опубликовано на портале нормативно-правовой информации.

Согласно документу, ведомство отменило пункт 1 постановления «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», который обязывал иностранцев или лиц без гражданства до прибытия в Россию заполнять анкету пребывающего.

Помимо этого утратившим силу признан пункт, предписывающий гражданам России заполнять анкету прибывшего в пунктах пропуска через границу.

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Роспотребнадзор документом обязал территориальные органы ведомства проводить выборочное тестирование на COVID-19 только для тех лиц, которые прибывают из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. До этого выборочное тестирование могло проводиться при въезде из любых стран.

10 августа в ведомстве сообщили, что с апреля по август 2023 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 «эрис», добавив, что пока он не получил широкого распространения в стране. ВОЗ заявила о быстром распространении нового штамма «эрис» в мире и внесла его в перечень «вариантов, представляющих интерес».

В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. В июле организация сообщала, что за последний месяц только в 52% стран мира сообщили как минимум об одном случае заболевания коронавирусом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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