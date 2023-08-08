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В Госдуме предложили отменить коронавирусные ограничения для митингов

Ведомости

В Государственной думе предложили отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов и шествий в регионах России. С такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), пишут «РИА Новости».

«Прошу вас рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ и управлениям Роспотребнадзора в субъектах РФ отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов», – говорится в обращении.

По словам вице-спикера нижней палаты, во многих регионах действует «режим повышенной готовности», из-за чего местные администрации запрещают митинги, шествия, пикеты. Однако праздничные мероприятия, в том числе концерты, проводятся.

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Даванков примет участие в выборах мэра Москвы, которые пройдут 8, 9 и 10 сентября. За пост главы города он будет бороться с действующим мэром Москвы Сергеем Собяниным (от «Единой России»), вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым (от ЛДПР), депутатом Госдумы, руководителем московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрием Гусевым, депутатом Мосгордумы, внуком лидера КПРФ Леонидом Зюгановым и др.

Помимо действующих ограничений в связи с пандемией, в декабре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень мест, где запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Теперь проводить акции запрещается в аэропортах, на вокзалах, в портах, на территориях школ, вузов, больниц, церквей, в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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