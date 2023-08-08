В Госдуме предложили отменить коронавирусные ограничения для митингов

Помимо действующих ограничений в связи с пандемией, в декабре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень мест, где запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Теперь проводить акции запрещается в аэропортах, на вокзалах, в портах, на территориях школ, вузов, больниц, церквей, в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях и др.