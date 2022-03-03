Прокуратура и СК предупредили о последствиях участия в митингах
Прокуратура Москвы в связи с публикацией в интернете призывов к участию в несогласованной акции 5 марта напомнила, что это влечет за собой ответственность. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
«В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта 2022 года в публичном мероприятии в центре г. Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в сообщении.
К ответственности могут быть привлечены как участники, так и организаторы митинга, заявили в прокуратуре. Там отметили, что направили предостережения тем, кто призывает прийти на несогласованное мероприятие.
Заявление на эту тему опубликовал и Следственный комитет (СК) России. Там напомнили, что за участие в несанкционированных массовых акциях по закону предусмотрена ответственность. Наказание за участие в массовых беспорядках с применением насилия может достигать восьми лет лишения свободы, за организацию таковых — 15 лет. За вовлечение через интернет в подобные мероприятия несовершеннолетних можно получить три года лишения свободы.
Готовящиеся митинги связаны с «напряженной внешнеполитической обстановкой», пояснили в СК. Ведомство обратилось к молодым людям с призывом не поддаваться на провокации.
Заявление выпущено на фоне военной операции, которую Россия проводит в Донбассе. О ней 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Целью подобных действий глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.