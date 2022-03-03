Прокуратура и СК предупредили о последствиях участия в митингах

Заявление на эту тему опубликовал и Следственный комитет (СК) России. Там напомнили, что за участие в несанкционированных массовых акциях по закону предусмотрена ответственность. Наказание за участие в массовых беспорядках с применением насилия может достигать восьми лет лишения свободы, за организацию таковых — 15 лет. За вовлечение через интернет в подобные мероприятия несовершеннолетних можно получить три года лишения свободы.