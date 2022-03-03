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Общество

Прокуратура и СК предупредили о последствиях участия в митингах

Ведомости

Прокуратура Москвы в связи с публикацией в интернете призывов к участию в несогласованной акции 5 марта напомнила, что это влечет за собой ответственность. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

«В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта 2022 года в публичном мероприятии в центре г. Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в сообщении.

К ответственности могут быть привлечены как участники, так и организаторы митинга, заявили в прокуратуре. Там отметили, что направили предостережения тем, кто призывает прийти на несогласованное мероприятие.

Заявление на эту тему опубликовал и Следственный комитет (СК) России. Там напомнили, что за участие в несанкционированных массовых акциях по закону предусмотрена ответственность. Наказание за участие в массовых беспорядках с применением насилия может достигать восьми лет лишения свободы, за организацию таковых — 15 лет. За вовлечение через интернет в подобные мероприятия несовершеннолетних можно получить три года лишения свободы.

Готовящиеся митинги связаны с «напряженной внешнеполитической обстановкой», пояснили в СК. Ведомство обратилось к молодым людям с призывом не поддаваться на провокации.

Заявление выпущено на фоне военной операции, которую Россия проводит в Донбассе. О ней 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Целью подобных действий глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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