Дуров призвал с сомнением относиться к информации из Telegram-каналов

По данным Лиги безопасного интернета, с 18 февраля было выявлено порядка 1,2 млн фейков о ситуации на Украине и призывов к митингам, которые распространялись в русскоязычном сегменте, сообщила 27 февраля директор этой организации Екатерина Мизулина. По ее словам, основная активность по распространению недостоверной информации началась 24 февраля. В этот день стартовала военная спецоперация России на Украине. «В результате только за последние двое суток было выявлено порядка 1200 рекламных кампаний с призывами к митингам либо с фейками о ситуации, отметила она. Все они были направлены на целевые аудитории, в частности – русскоязычный сегмент в соцсетях и мессенджерах», – отметила Мизулина (цитата по ТАСС).