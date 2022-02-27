Дуров призвал с сомнением относиться к информации из Telegram-каналов

Дуров призвал с сомнением относиться к информации из Telegram-каналовПо его словам, у администрации мессенджера нет возможности проверять достоверность публикаций
Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями, в связи с чем администрация мессенджера рассматривает возможность частично или полностью ограничить их работу в вовлеченных странах на время конфликта. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Позже он скорректировал свое заявление: «Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации».
По словам Дурова, у администрации Telegram нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.
«Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время. Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», – отметил он.
Telegram – второй по величине мессенджер в России (на первом – WhatsApp), им пользуются 52% пользователей рунета, следует из данных исследования «Медиапотребление в России в 2021 г.», которое компания Deloitte обнародовала в сентябре 2021 г.
По данным Лиги безопасного интернета, с 18 февраля было выявлено порядка 1,2 млн фейков о ситуации на Украине и призывов к митингам, которые распространялись в русскоязычном сегменте, сообщила 27 февраля директор этой организации Екатерина Мизулина. По ее словам, основная активность по распространению недостоверной информации началась 24 февраля. В этот день стартовала военная спецоперация России на Украине. «В результате только за последние двое суток было выявлено порядка 1200 рекламных кампаний с призывами к митингам либо с фейками о ситуации, отметила она. Все они были направлены на целевые аудитории, в частности – русскоязычный сегмент в соцсетях и мессенджерах», – отметила Мизулина (цитата по ТАСС).
В целом данные, которые приводит Мизулина, похожи на правду, говорит гендиректор Aссоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Количество сообщений в Telegram критически растет и за счет этого сам мессенджер стал сильно расти в последние дни, добавляет он. Решение все же не ограничивать работу Telegram-каналов, как предполагает эксперт, Дуров принял в том числе именно поэтому. «Если бы Дуров стал ограничивать информацию, рост Telegram бы замедлился, люди стали бы искать новые платформы. Поэтому выбор пал на сторону роста», – считает Зыков.
Учитывая внимание всего мира к происходящим событиям, то, что Telegram занял проактивную позицию – логичный шаг, говорит директор Института исследований интернета Карен Казарян. Хотя, как отмечает эксперт, ранее администрация мессенджера до публичных жалоб активности не проявляла, даже в период пандемии.