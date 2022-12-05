Путин подписал закон о запрете митингов у школ, больниц и вокзалов

Из указа следует, что проводить митинги теперь запрещено в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, митинговать нельзя в аэропортах, на вокзалах, в портах, на территориях школ, вузов, больниц и церквей. Также проводить шествия и демонстрации станет невозможно в районе объектов жизнеобеспечения.