Путин подписал закон о запрете митингов у школ, больниц и вокзалов
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень мест, где запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Документ опубликован на портале правовой информации.
Из указа следует, что проводить митинги теперь запрещено в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, митинговать нельзя в аэропортах, на вокзалах, в портах, на территориях школ, вузов, больниц и церквей. Также проводить шествия и демонстрации станет невозможно в районе объектов жизнеобеспечения.
Более того, подписанный президентом закон предполагает, что региональные власти смогут самостоятельно определять места, в которых запрещено проводить собрания, если решение будет обусловлено «историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ».
Ранее митинги были запрещены только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН. Также ограничения распространялось на ж/д магистрали, нефте-, газо- и продуктопроводы, а также места, которые находятся в районе опасных производственных объектов.
Ранее сегодня российский лидер утвердил федеральный бюджет на 2023-2025 гг. Документ также опубликован на портале правовой информации. Кроме того, 5 декабря Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно опубликованному документу, за нарушение введенного запрета физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.
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