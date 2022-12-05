Газета
Политика

Путин подписал закон о запрете митингов у школ, больниц и вокзалов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень мест, где запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из указа следует, что проводить митинги теперь запрещено в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, митинговать нельзя в аэропортах, на вокзалах, в портах, на территориях школ, вузов, больниц и церквей. Также проводить шествия и демонстрации станет невозможно в районе объектов жизнеобеспечения. 

Более того, подписанный президентом закон предполагает, что региональные власти смогут самостоятельно определять места, в которых запрещено проводить собрания, если решение будет обусловлено «историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ». 

Ранее митинги были запрещены только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН. Также ограничения распространялось на ж/д магистрали, нефте-, газо- и продуктопроводы, а также места, которые находятся в районе опасных производственных объектов.

Ранее сегодня российский лидер утвердил федеральный бюджет на 2023-2025 гг. Документ также опубликован на портале правовой информации. Кроме того, 5 декабря Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно опубликованному документу, за нарушение введенного запрета физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных