Путин утвердил федеральный бюджет на 2023-2025 годы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2023 г., определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 149 949 млрд руб. и уровня инфляции, не превышающего 5,5% (декабрь 2023 г. к декабрю 2022 г.)», — говорится в указе.
Согласно закону, в 2023 г. доходы бюджета составят 26,1 трлн руб., а расходы — 29 трлн руб. В 2024 г. и 2025 г. доходы ожидаются на уровне 27,2 трлн руб. и 27,9 трлн руб., а расходы составят 29,4 трлн руб. и 29,2 трлн руб.
Так, все три года бюджет будет с дефицитом, при этом дефицит постепенно будет сокращаться. В 2023 г. он составит 2,9 трлн руб. (2% ВВП), в 2024 г. — 2,2 трлн руб. (1,4%), в 2025 г. — 1,3 трлн руб. (0,7%). Покрывать дефицит планируется путем госзаимствований, следует из документа.
Ранее сенатор Анатолий Артамонов отмечал, что утвержденный бюджет направлен на структурную перестройку экономики и повышение технологической независимости России. «Бюджет, хотя и сформирован с дефицитом, тем не менее обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства», — добавил он.
24 ноября федеральный бюджет на ближайшие три года одобрила Госдума. В нижней палате пояснили, что при составлении бюджета ориентировались на прогнозы социально-экономического развития РФ в 2023-2025 гг., согласно которым ожидается снижение цены на нефть Urals с $80 за баррель в 2022 г. до $65 в 2025 г.
Также предполагается умеренное ослабление рубля до 72,2 руб. за доллар и установление инфляции на уровне 4% по итогам 2024 г. (по итогам 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 12,4%). По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот бюджет является «самым сложным за последние годы». 30 ноября закон о федеральном бюджете принял Совет Федерации.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.