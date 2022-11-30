Совфед одобрил федеральный бюджет на 2023-2025 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024-2025 гг., сообщается на сайте верхней палаты.
Согласно документу, доходы бюджета в 2023 г. составят 26,1 трлн руб. (из них 8,9 трлн — нефтегазовые), в 2024 г. — 27,2 трлн руб. (8,7 трлн), в 2025 г. — около 28 трлн руб. (8,5 трлн). При этом утвержденный бюджет подразумевает расходы в 2023 г. в объеме 29 трлн руб., в 2024 г. — 29,4 трлн руб., в 2025 г. — 29,2 трлн руб.
Ожидается, что в течение последующих трех лет дефицит федерального бюджета будет сокращаться. В 2023 г. он составит 2,9 трлн руб. (2% ВВП), в 2024 г. — 2,2 трлн руб. (1,4%), в 2025 г. — 1,3 трлн руб. (0,7%). В качестве основного источника покрытия дефицита бюджета выступают госзаимствования, следует из закона.
24 ноября федеральный бюджет на ближайшие три года одобрила Госдума. В нижней палате пояснили, что при составлении бюджета ориентировались на прогнозы социально-экономического развития РФ в 2023-2025 гг., согласно которому ожидается снижение цены на нефть Urals с $80 за баррель в 2022 г. до $65 в 2025 г. Также предполагается умеренное ослабление рубля до 72,2 руб. за доллар и установлению инфляции на уровне 4% по итогам 2024 г. (по итогам 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 12,4%).
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот бюджет является «самым сложным за последние годы». Он отметил, что треть бюджета на 2023 г. будет направлена на выполнение социальных обязательств перед гражданами, в том числе перед военнослужащими и их семьями.
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