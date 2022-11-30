Совфед одобрил федеральный бюджет на 2023-2025 годы

24 ноября федеральный бюджет на ближайшие три года одобрила Госдума. В нижней палате пояснили, что при составлении бюджета ориентировались на прогнозы социально-экономического развития РФ в 2023-2025 гг., согласно которому ожидается снижение цены на нефть Urals с $80 за баррель в 2022 г. до $65 в 2025 г. Также предполагается умеренное ослабление рубля до 72,2 руб. за доллар и установлению инфляции на уровне 4% по итогам 2024 г. (по итогам 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 12,4%).