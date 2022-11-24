Госдума одобрила федеральный бюджет на 2023-2025 годы
Госдума одобрила федеральный бюджет на 2023-2025 гг. с постепенным снижением дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП, говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Согласно документу, доходы 2023 г. должны составить в сумме 26,1 трлн руб. (из них 8,9 трлн – нефтегазовые), в 2024 г. – 27,2 трлн руб. (8,7 трлн), в 2025 г. – около 28 трлн руб. (8,5 трлн). При этом базовые нефтегазовые поступления на ближайшие три года определены на уровне 8 трлн руб., таким образом, ожидаются дополнительные доходы от нефти и газа в размере 939 млрд руб. в 2023 г., 656,3 млрд руб. – в 2024 г. и 488,5 млрд руб. – в 2025 г.
При этом расходы бюджета в 2023 г. ожидаются в объеме 29 трлн руб., в 2024 г. – 29,4 трлн руб., в 2025 г. – 29,2 трлн руб. Дефицит федерального бюджета на протяжении следующих трех лет будет постепенно снижаться: в 2023 г. – 2,9 трлн руб., 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн руб., 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн руб., 0,7% ВВП.
Основными источниками покрытия дефицита должны стать госзаимствования. При этом в 2023–2024 гг. для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн и 1,3 трлн руб. соответственно. Объем фонда на начало 2023 г. ожидается на уровне 8,99 трлн руб. (6,2% ВВП), в 2024 г. – 6,25 трлн (4,2%), в 2025 г. – 5,95 трлн (3,7%).
Проект бюджета был внесен в нижнюю палату парламента 28 сентября, документ был принят во втором чтении на заседании Госдумы 22 ноября. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот бюджет является «самым сложным за последние годы». «Санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно надежность», — сказал он.
По словам Володина, треть бюджета на 2023 г. будет направлена на выполнение социальных обязательств перед гражданами, в том числе перед военнослужащими и их семьями. В частности, на обустройство военных городков в 2023 г. будет дополнительно направлено 44,4 млрд руб., в 2024 г. — 71,9 млрд руб., в 2025 г. — 69,7 млрд руб. В общей сумме за три года из бюджета будет выделено около 304,2 млрд руб.
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