Газета
Экономика

Госдума одобрила федеральный бюджет на 2023-2025 годы

Ведомости

Госдума одобрила федеральный бюджет на 2023-2025 гг. с постепенным снижением дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Согласно документу, доходы 2023 г. должны составить в сумме 26,1 трлн руб. (из них 8,9 трлн – нефтегазовые), в 2024 г. – 27,2 трлн руб. (8,7 трлн), в 2025 г. – около 28 трлн руб. (8,5 трлн). При этом базовые нефтегазовые поступления на ближайшие три года определены на уровне 8 трлн руб., таким образом, ожидаются дополнительные доходы от нефти и газа в размере 939 млрд руб. в 2023 г., 656,3 млрд руб. – в 2024 г. и 488,5 млрд руб. – в 2025 г.

При этом расходы бюджета в 2023 г. ожидаются в объеме 29 трлн руб., в 2024 г. – 29,4 трлн руб., в 2025 г. – 29,2 трлн руб. Дефицит федерального бюджета на протяжении следующих трех лет будет постепенно снижаться: в 2023 г. – 2,9 трлн руб., 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн руб., 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн руб., 0,7% ВВП. 

Ранее по теме: Депутаты одобрили перераспределение 2 трлн рублей в проекте бюджета на 2023 год

Основными источниками покрытия дефицита должны стать госзаимствования. При этом в 2023–2024 гг. для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн и 1,3 трлн руб. соответственно. Объем фонда на начало 2023 г. ожидается на уровне 8,99 трлн руб. (6,2% ВВП), в 2024 г. – 6,25 трлн (4,2%), в 2025 г. – 5,95 трлн (3,7%).

Проект бюджета был внесен в нижнюю палату парламента 28 сентября, документ был принят во втором чтении на заседании Госдумы 22 ноября. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот бюджет является «самым сложным за последние годы». «Санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно надежность», — сказал он. 

По словам Володина, треть бюджета на 2023 г. будет направлена на выполнение социальных обязательств перед гражданами, в том числе перед военнослужащими и их семьями. В частности, на обустройство военных городков в 2023 г. будет дополнительно направлено 44,4 млрд руб., в 2024 г. — 71,9 млрд руб., в 2025 г. — 69,7 млрд руб. В общей сумме за три года из бюджета будет выделено около 304,2 млрд руб. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных