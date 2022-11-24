Госдума одобрила федеральный бюджет на 2023-2025 годы

По словам Володина, треть бюджета на 2023 г. будет направлена на выполнение социальных обязательств перед гражданами, в том числе перед военнослужащими и их семьями. В частности, на обустройство военных городков в 2023 г. будет дополнительно направлено 44,4 млрд руб., в 2024 г. — 71,9 млрд руб., в 2025 г. — 69,7 млрд руб. В общей сумме за три года из бюджета будет выделено около 304,2 млрд руб.