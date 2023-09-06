Можно ли заработать на ослаблении рубля

Можно ли заработать на ослаблении рубляИндекс Мосбиржи с начала года вырос на 50%, но это не предел
В обычном состоянии у российского рынка акций хорошие месяцы чередуются с плохими, в особенности, когда присутствуют высокие геополитические риски. Но в этом году ряд факторов не дают росту остановиться.
Во-первых, в первом полугодии сказывалась нормализация деятельности компаний после инфраструктурного и геополитического кризиса в прошлом году. Эмитенты постепенно возвращались к регулярной финансовой отчетности и выплатам дивидендов. Это ослабляло неопределенность в инвестиционной истории и, соответственно, риск-премию в акциях. Что, в свою очередь, способствовало восстановлению котировок.
Первопроходцем нормализации можно назвать лидера рынка – Сбербанк. Динамика его акций которого значительно опережала рынок в первом полугодии. Если индекс Мосбиржи с начала года прибавил чуть больше 50%, то бумаги банка – 87%. Сбербанк отчитался за II квартал в самом начале августа, показав рекордную прибыль – 380,3 млрд руб.
Фактор Сбербанка до сих пор способствует дальнейшему росту акций. Многие компании на прошлой неделе опубликовали отчетность по МСФО, пусть и в ограниченном виде, после полуторагодового перерыва. Драйвером для этого выступило решение правительства поддержать рынок, повысив прозрачность, не продлевая в частности действующий до 1 июля 2023 г. указ №2131. Ранее постановление правительства позволяло не публиковать никаких данных.
Во-вторых, у российских инвесторов осталось не так много вариантов, куда пристроить свои средства из-за введенного контроля за движением капитала. Отсюда постоянный приток новых денег на российских рынок акций. Объемы торгов акциями на Мосбирже превысили 1,5 трлн руб. в месяц – уровень, который наблюдался на рынке только в 2020-2021 гг.
В-третьих, девальвация рубля обосновывает более высокие оценки акций. Фундаментальная зависимость для сырьевых экспортеров, которых большинство в индексе, предельно простая: валютная составляющая в выручке высокая, а в операционных издержках и капитальных вложениях низкая. Соответственно ослабление рубля значительно улучшает финансовые показатели.
Вот для наглядности пример расчетов для UC Rusal, одной из наиболее чувствительных к ослаблению рубля сырьевых компаний. Ее бумаги совсем не участвовали в общем ралли на российском рынке. Причинами для этого могут выступать отсутствие дивидендных выплат и объявление в июне о строительстве компанией в Усть-Луге нового глиноземного завода стоимостью 400 млрд руб. Правда, эти инвестиции планируется растянуть аж до 2032 г. Первая очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена до конца 2028 г.
Текущая рыночная цена акций UC Rusal находится на уровне 42 руб., и из таблицы расчетов можно увидеть, что этот уровень цены соответствует предположению о среднем уровне курса пары доллар/рубль на уровне 80 в ближайшие пару лет. Текущий курс находится вблизи 100. Инвестиционные аналитики уже начали пересматривать прогноз по курсу рубля до 85-90. С таким вводным прогнозом по рублю акции UC Rusal могут стоить выше 50 руб. То есть с 20-30% потенциального роста.
Это утверждение верно и для широкого рынка. Вместе с ростом цены акций увеличивались прогнозы по прибыли на фоне ослабления рубля. В результате оценочный мультипликатор для индекса Мосбиржи (стоимость индекса/прогнозная чистая прибыль на след 12 месяцев) остался практически без изменений на уровне 5 при среднем историческом уровне чуть выше 6. При дальнейшем восстановлении мультипликатора у индекса остается потенциал роста выше 20% с условием сохранения прогнозов по прибыли.
Наш рынок остается связанным с мировым через цены на сырьевые товары. Прогнозы по прибыли могут пострадать при наступлении глобальной рецессии. В Китае, основном потребителе сырья, принимаемых мер по стимулированию экономики явно недостаточно. Слабый потребительский спрос на фоне кризиса доверия из-за развившегося долгового кризиса в строительном секторе негативно сказался и на восстановлении таких секторов, как транспорт, ритейл и гостиничный бизнес после снятия антиковидных ограничений.
В США с первого взгляда экономика выглядит крепко, но в июне количество новых дел о банкротстве уже сравнялось со средним уровнем доковидных лет. Поэтому можно ожидать заметного роста безработицы во втором полугодии. Если ФРС продолжит придерживаться жесткой ДКП на инфляционных опасениях (те же цены на нефть снова высоко), то экономика может уйти в рецессию.
Поэтому перспективы российского рынка акций, конечно, не безоблачны. Но и ждать распродажи на рынке в текущих условиях не приходится. При свершившемся ослаблении рубля фундаментально обоснованная оценка для индекса Мосбиржи находится выше текущих значений. Прибавить к этому преобладание обычных инвесторов на рынке, которые в отличие от профессионалов могут не ограничиваться фундаментальными оценками, основанными на прогнозах финрезультатов, из-за более высокого аппетита к риску, и получим высокую вероятность для рынка побить новые рекорды по продолжительности ралли.