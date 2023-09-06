Можно ли заработать на ослаблении рубля

Вот для наглядности пример расчетов для UC Rusal, одной из наиболее чувствительных к ослаблению рубля сырьевых компаний. Ее бумаги совсем не участвовали в общем ралли на российском рынке. Причинами для этого могут выступать отсутствие дивидендных выплат и объявление в июне о строительстве компанией в Усть-Луге нового глиноземного завода стоимостью 400 млрд руб. Правда, эти инвестиции планируется растянуть аж до 2032 г. Первая очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена до конца 2028 г.