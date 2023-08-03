Квартальная прибыль Сбербанка составила рекордные 380,3 млрд рублей

В июле «Сбер» опубликовал данные за первое полугодие 2023 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – кредитная организация заработала 727,8 млрд руб. Чистый процентный доход банка превысил 1 трлн руб. и вырос год к году на 41,4% за счет «роста бизнеса в текущем году, а также эффекта низкой базы прошлого года». Чистый комиссионный доход увеличился на 18,2% за этот же период и достиг 322,7 млрд руб. благодаря росту объемов эквайринга и «изменениям условий на рынке платежных карт».