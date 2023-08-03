Квартальная прибыль Сбербанка составила рекордные 380,3 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за II квартал этого года составила рекордные 380,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.
За первую половину этого года чистая прибыль составила 737,5 млрд руб. Рентабельность капитала «Сбера» оказалась на уровне 25,5%. Чистые процентные доходы банка за полугодие выросли до 1,2 трлн руб., а за квартал – 597,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы достигли 186,9 млрд руб. во II квартале. В банке объяснили это ростом доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания. За полугодие комиссионные доходы составили 358 трлн руб.
Председатель правления банка Герман Греф рассказал, что кредитование частных и корпоративных клиентов «росло опережающими темпами». Во II квартале банк выдал максимальный за всю историю объем кредитов – более 6,6 трлн руб., отметил предправления.
«Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн руб. Средства клиентов также растут высокими темпами – рост за квартал составил 9,2%», – отметил Греф, его слова привел пресс-служба.
В июле «Сбер» опубликовал данные за первое полугодие 2023 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – кредитная организация заработала 727,8 млрд руб. Чистый процентный доход банка превысил 1 трлн руб. и вырос год к году на 41,4% за счет «роста бизнеса в текущем году, а также эффекта низкой базы прошлого года». Чистый комиссионный доход увеличился на 18,2% за этот же период и достиг 322,7 млрд руб. благодаря росту объемов эквайринга и «изменениям условий на рынке платежных карт».
Как прогнозировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в интервью «Ведомостям», прибыль по МСФО может составить примерно 720–750 млрд руб. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин говорил, что в случае отсутствия новых макрошоков, отечественные банки могут обновить рекорд по чистой прибыли 2021 г. и заработать более 2,5 трлн руб.