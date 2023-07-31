Газета
Инвестиции

Бумаги «Сбера» подорожали на фоне ожидания отчета за II квартал

Ведомости

Цена обыкновенной акции «Сбера» в моменте выросла на 4,81% по сравнению с закрытием торговой сессии в пятницу и составила 261,25 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Как отмечает «БКС Мир инвестиций», акции Сбербанка сегодня в лидерах среди голубых фишек. Бумаги растут на фоне ожидания публикации финансовых результатов за II квартал 2023 г. по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которая планируется 3 августа.

«Мы ожидаем хорошего отчета "Сбера" с учетом недавно раскрытых показателей за пять месяцев 2023 г. по РПБУ – сильный тренд по прибыли 589 млрд руб.», – говорится в сообщении.

В мае «Сбер» сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в I квартале 2023 г. составила 350,2 млрд руб. Чистые процентные доходы «Сбера» в годовом выражении выросли до 562,8 млрд руб. в I квартале. В организации объяснили это ростом объема работающих активов и восстановлением маржинальности банковского бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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