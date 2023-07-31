Бумаги «Сбера» подорожали на фоне ожидания отчета за II квартал
Цена обыкновенной акции «Сбера» в моменте выросла на 4,81% по сравнению с закрытием торговой сессии в пятницу и составила 261,25 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Как отмечает «БКС Мир инвестиций», акции Сбербанка сегодня в лидерах среди голубых фишек. Бумаги растут на фоне ожидания публикации финансовых результатов за II квартал 2023 г. по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которая планируется 3 августа.
«Мы ожидаем хорошего отчета "Сбера" с учетом недавно раскрытых показателей за пять месяцев 2023 г. по РПБУ – сильный тренд по прибыли 589 млрд руб.», – говорится в сообщении.
В мае «Сбер» сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в I квартале 2023 г. составила 350,2 млрд руб. Чистые процентные доходы «Сбера» в годовом выражении выросли до 562,8 млрд руб. в I квартале. В организации объяснили это ростом объема работающих активов и восстановлением маржинальности банковского бизнеса.