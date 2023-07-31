Бумаги «Сбера» подорожали на фоне ожидания отчета за II квартал

В мае «Сбер» сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в I квартале 2023 г. составила 350,2 млрд руб. Чистые процентные доходы «Сбера» в годовом выражении выросли до 562,8 млрд руб. в I квартале. В организации объяснили это ростом объема работающих активов и восстановлением маржинальности банковского бизнеса.