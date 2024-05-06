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НПФ должны минимум на 40% состоять из акций

Это кардинально изменит ландшафт фондового рынка России в лучшую сторону
Андрей Русецкий , директор по инвестициям УК «Первая»

Российский фондовый рынок по большинству направлений вернулся на уровень 2021 г. А в таких аспектах, как активность розничных инвесторов и ожидаемое количество новых размещений, даже вышел на новые уровни. С начала 2022 г. число активных физлиц на Мосбирже выросло больше чем на треть и превысило 4 млн человек. Эксперты предполагают, что в этом году рынок вполне может увидеть 20 IPO и SPO.

Как показывают опыт и мировая практика, именно фондовый рынок и акции являются самым эффективным долгосрочным инструментом финансирования развития компаний. Долговые инструменты – облигации и кредиты – какими бы длинными по сроку они ни были, не подходят для того, чтобы обеспечить должное фондирование для развития быстрорастущих компаний. У них пока просто нет средств, чтобы обслуживать долг. Доходы, которые позволят использовать долговые инструменты как источники финансирования, появятся в будущем, поэтому эффективно работает только один вид финансирования – акции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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