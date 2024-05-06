НПФ должны минимум на 40% состоять из акций

Как показывают опыт и мировая практика, именно фондовый рынок и акции являются самым эффективным долгосрочным инструментом финансирования развития компаний. Долговые инструменты – облигации и кредиты – какими бы длинными по сроку они ни были, не подходят для того, чтобы обеспечить должное фондирование для развития быстрорастущих компаний. У них пока просто нет средств, чтобы обслуживать долг. Доходы, которые позволят использовать долговые инструменты как источники финансирования, появятся в будущем, поэтому эффективно работает только один вид финансирования – акции.