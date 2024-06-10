Инвесторы не любят тишину

Инвесторы не любят тишинуКому нужны полноценные годовые отчеты эмитентов
Есть мнение, что годовые отчеты эмитентов перестали играть свою роль: они выходят с устаревшей информацией, формальны и никто их не читает. Реальность совершенно другая. Годовой отчет – один из важнейших инструментов IR-коммуникаций, и сейчас его роль велика как никогда.
В 2022 и 2023 гг. большинство российских компаний ограничили раскрытие своих результатов. Постановление правительства № 351 от 12 марта 2022 г. дало им право раскрывать информацию с сокращениями, чтобы избежать наложения или ужесточения санкций. Позднее были опубликованы решения Банка России и новое постановление правительства № 1102 от 4 июля 2023 г., которые конкретизировали рекомендации для отдельных секторов рынка.
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