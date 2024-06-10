Инвесторы не любят тишину

Есть мнение, что годовые отчеты эмитентов перестали играть свою роль: они выходят с устаревшей информацией, формальны и никто их не читает. Реальность совершенно другая. Годовой отчет – один из важнейших инструментов IR-коммуникаций, и сейчас его роль велика как никогда.