Абстрактные ориентиры для бумаг

Абстрактные ориентиры для бумагПочему уровень нейтральной ставки в России на самом деле двузначный
Ускорение инфляции в последние месяцы (с 25 июня по 1 июля в годовом выражении она выросла с 8,61 до 9,22%) и перспективы дополнительного повышения ключевой ставки Банком России на ближайших заседаниях снова привлекли внимание к дискуссиям о новом уровне так называемой «нейтральной ставки» в России. Многие (в том числе ЦБ) предполагают, что этот уровень сейчас находится на уровне 6–7%. По нашему мнению, «нейтральная ставка» находится у отметки 10%.
Согласно наиболее общему определению, нейтральный уровень ставки денежно-кредитной политики в долгосрочном периоде одновременно поддерживает целевой ориентир инфляции (к плановым показателям инфляции в 4% ЦБ рассчитывает подойти к середине 2025 г.) при сохранении темпов роста экономики. Другими словами, это ставка, которая, балансируя интересы всех участников экономики (кредиторов и заемщиков, инвесторов и эмитентов), не ускоряет и не замедляет экономику относительно ее долгосрочной равновесной траектории развития.