Абстрактные ориентиры для бумаг

Ускорение инфляции в последние месяцы (с 25 июня по 1 июля в годовом выражении она выросла с 8,61 до 9,22%) и перспективы дополнительного повышения ключевой ставки Банком России на ближайших заседаниях снова привлекли внимание к дискуссиям о новом уровне так называемой «нейтральной ставки» в России. Многие (в том числе ЦБ) предполагают, что этот уровень сейчас находится на уровне 6–7%. По нашему мнению, «нейтральная ставка» находится у отметки 10%.