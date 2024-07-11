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Абстрактные ориентиры для бумаг

Почему уровень нейтральной ставки в России на самом деле двузначный
Олег Кузьмин , главный экономист по России и СНГ «Ренессанс капитала»

Ускорение инфляции в последние месяцы (с 25 июня по 1 июля в годовом выражении она выросла с 8,61 до 9,22%) и перспективы дополнительного повышения ключевой ставки Банком России на ближайших заседаниях снова привлекли внимание к дискуссиям о новом уровне так называемой «нейтральной ставки» в России. Многие (в том числе ЦБ) предполагают, что этот уровень сейчас находится на уровне 6–7%. По нашему мнению, «нейтральная ставка» находится у отметки 10%.

Согласно наиболее общему определению, нейтральный уровень ставки денежно-кредитной политики в долгосрочном периоде одновременно поддерживает целевой ориентир инфляции (к плановым показателям инфляции в 4% ЦБ рассчитывает подойти к середине 2025 г.) при сохранении темпов роста экономики. Другими словами, это ставка, которая, балансируя интересы всех участников экономики (кредиторов и заемщиков, инвесторов и эмитентов), не ускоряет и не замедляет экономику относительно ее долгосрочной равновесной траектории развития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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