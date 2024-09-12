Инвесторов спасет потребитель

Индекс Мосбиржи растерял не только весь рост с января, но и часть восстановления рынка прошлого года. На ПМЭФ-2024 в начале июня не раз говорилось про возможности рынка акций как источника капитала для компаний в условиях роста стоимости заимствования. Три месяца спустя можно констатировать закрытие окна для новых IPO. Если основные голубые фишки по текущим ценам не привлекают внимание покупателей, то новым низколиквидным бумагам нужны еще более фантастические дисконты. Получается, рынок акций стал слишком дорогим для привлечения капитала, как и должно быть. Влияние высокой ключевой ставки на финансовые рынки очевидно, но пока в гораздо меньшей степени проявляется в экономике.