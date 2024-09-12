Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Инвесторов спасет потребитель

Что ждет российский рынок акций после спада
Виталий Громадин , управляющий активами «БКС Мир инвестиций»

ЦБ в своих сценариях объявил, что допускает инфляцию немного выше своей цели на следующий год. При этом от цен все еще можно ждать сюрпризов на фоне повышенного спроса на рабочую силу. В таких условиях можно предположить возвращение инвесторов в рынок акций после первоначального испуга на закрытии сезона отпусков. Недвижимость в качестве альтернативы не выглядит удачной инвестицией с учетом начавшегося падения выдач по ипотеке. И да, новых IPO не будет, пока не закончится период щедрых скидок в наиболее ликвидных акциях на рынке, даже несмотря на идею стимулировать эмитентов налоговыми льготами.

Индекс Мосбиржи растерял не только весь рост с января, но и часть восстановления рынка прошлого года. На ПМЭФ-2024 в начале июня не раз говорилось про возможности рынка акций как источника капитала для компаний в условиях роста стоимости заимствования. Три месяца спустя можно констатировать закрытие окна для новых IPO. Если основные голубые фишки по текущим ценам не привлекают внимание покупателей, то новым низколиквидным бумагам нужны еще более фантастические дисконты. Получается, рынок акций стал слишком дорогим для привлечения капитала, как и должно быть. Влияние высокой ключевой ставки на финансовые рынки очевидно, но пока в гораздо меньшей степени проявляется в экономике.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных