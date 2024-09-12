Инвесторов спасет потребитель

Инвесторов спасет потребительЧто ждет российский рынок акций после спада
ЦБ в своих сценариях объявил, что допускает инфляцию немного выше своей цели на следующий год. При этом от цен все еще можно ждать сюрпризов на фоне повышенного спроса на рабочую силу. В таких условиях можно предположить возвращение инвесторов в рынок акций после первоначального испуга на закрытии сезона отпусков. Недвижимость в качестве альтернативы не выглядит удачной инвестицией с учетом начавшегося падения выдач по ипотеке. И да, новых IPO не будет, пока не закончится период щедрых скидок в наиболее ликвидных акциях на рынке, даже несмотря на идею стимулировать эмитентов налоговыми льготами.
Индекс Мосбиржи растерял не только весь рост с января, но и часть восстановления рынка прошлого года. На ПМЭФ-2024 в начале июня не раз говорилось про возможности рынка акций как источника капитала для компаний в условиях роста стоимости заимствования. Три месяца спустя можно констатировать закрытие окна для новых IPO. Если основные голубые фишки по текущим ценам не привлекают внимание покупателей, то новым низколиквидным бумагам нужны еще более фантастические дисконты. Получается, рынок акций стал слишком дорогим для привлечения капитала, как и должно быть. Влияние высокой ключевой ставки на финансовые рынки очевидно, но пока в гораздо меньшей степени проявляется в экономике.