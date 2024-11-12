В нынешних условиях ключевым фактором успеха бизнеса будет выигрыш в корпоративной конкуренции талантов. Плыть по течению и при этом быть успешным теперь практически невозможно. Нужно стратегически переосмысливать все бизнес-процессы, предлагать и внедрять решения, которые будут эффективны. Не бояться быть первым в таких решениях не только на своем рынке и в экономике страны, но и в мире. Это – не просто. Многие компании выжидают, когда кто-то обкатает те или иные инновации, а уж только потом начинают внедрять их у себя. Этот путь «опаздывающего» не сулит ничего хорошего. Такие компании стратегически обречены. Сейчас – время первых.