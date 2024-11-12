Время первых

Время первыхВажным фактором успеха бизнеса будет выигрыш в корпоративной конкуренции талантов
Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас составляет 21%. Ее реальное значение, то есть за вычетом инфляции – 12,4%. Это, пожалуй, рекорд в мире среди заметных страновых экономик. Деньги в России стали очень дорогими. С другой стороны, санкции США и ЕС привели к оттоку российского капитала из западных экономик обратно в страну. То есть, деньги в России все же есть. Но где они?
Большая часть капитала, как физических, так и юридических лиц, сейчас размещается в банках. Одни только проценты по депозитам физлиц в этом году могут достичь 4 трлн руб., а общая величина их вкладов (с учетом эскроу-счетов) уже превысила 54,6 трлн руб. Юридические лица держат на депозитах в банках более 32,8 трлн руб.
Банки предлагают высокие проценты по депозитам, которые у некоторых кредитных организаций могут в ближайшие месяцы дойти почти до 30% годовых. В большинстве своем в классическом реальном секторе экономики сопоставимой рентабельности нет. Есть успех у отдельных финтех-историй: такие стартапы полагаются на эффективное внедрение современных инноваций – прежде всего искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна. Финансирование же, главным образом, идет не через банковское кредитование или фондовый рынок, а через венчурный капитал. Сами же стартапы, не будучи публичными компаниями, зачастую не имеют доступной общественности финансовой отчетности, но об успехах специалистам известно.
Так что высокая ключевая ставка не привела к исчезновению капитала, но повлияла на его использование. Корпоративное кредитование внутри России начинает затухать. Это не значит, что деньги не инвестируются – нет. Но отток капитала в инвестиционные проекты в других странах ЕАЭС и БРИКС+ будет нарастать: там дешевле занять средства на развитие, то есть получить значительный мультиплицирующий эффект на каждый инвестированный рубль. Кроме того, там менее жесткая ситуация на рынке труда.
ЦБ РФ в своей аргументации высокой ключевой ставки оперирует показателем предельной загрузки имеющихся мощностей, а также напряженной ситуацией на рынке труда с точки зрения перевеса спроса на работников над их предложением. Однако, по факту резерв мощностей у российских предпринимателей есть, но за границей: туда начинают переноситься отдельные звенья цепочки создания стоимости. Кроме того, импорт товаров в Россию также представляет собой компенсацию нехватки свободных мощностей внутри страны, даже учитывая известные сложности с проведением платежей в международной торговле страны.
Для «расшивки» ситуации с платежами за импорт, а также для ответа на вопросы нехватки свободных мощностей и персонала внутри России есть одно единственное решение – развитие цифровых технологий. Фактически в России нет дефицита труда – есть дефицит внедрения таких инноваций, которые должны сократить занятость в одних сферах и создать занятость в других через появление принципиально новых отраслей экономики. Здесь нужно по максимуму задействовать управленцев, которые умеют это делать на практике.
Важно также знать заранее, что точно получится от внедрения той или иной инновации, применять активно сценарный анализ, различные способы финансового моделирования, включая методику реальных опционов в бизнесе. Это позволяет предпринимателям выстроить шаги при любом варианте развития событий как в финансовой системе, так и в экономике в целом.
О минусах высокой ключевой ставки говорят много: идет сокращение предоставления ликвидности как на сторону предложения товаров и услуг на рынке, так и спроса на них. Есть ли какие-то плюсы?
Высокая ставка оставит на рынке бизнесы, где есть наиболее эффективные управленцы, которые знают, как внедрять инновации, и где выстроено стратегическое финтех-мышление. В условиях высокой ключевой ставки и ограничений на внешнем контуре финтех-решения позволяют существенно сократить издержки в экономической сфере, в том числе благодаря возможностям привлечения цифрового капитала – в частности, через цифровые финансовые активы (ЦФА), но не только.
Из-за высокого «ключа» на порядок выросла конкуренция среди инвестиционных проектов, а значит, останутся лишь те, у которых в основе наиболее серьезная аналитическая база. Сейчас в работе российского бизнеса наступает момент истины: будут сыпаться компании, у которых либо большие издержки, либо отсутствует должная глубина эффективного перевода бизнеса на «инновационные рельсы», либо высока зависимость от внешних факторов для предпринимателей (например, импортные комплектующие).
Для рынка капитала важно понимание, в какие приблизительные сроки начнется смягчение денежно-кредитной политики. Иначе вывод денег на депозиты и отток инвестиций за рубеж будет усиливаться. Важно также, чтобы таргет по инфляции в 4% не менялся. Неопределенность – хуже любой высокой ключевой ставки.
В нынешних условиях ключевым фактором успеха бизнеса будет выигрыш в корпоративной конкуренции талантов. Плыть по течению и при этом быть успешным теперь практически невозможно. Нужно стратегически переосмысливать все бизнес-процессы, предлагать и внедрять решения, которые будут эффективны. Не бояться быть первым в таких решениях не только на своем рынке и в экономике страны, но и в мире. Это – не просто. Многие компании выжидают, когда кто-то обкатает те или иные инновации, а уж только потом начинают внедрять их у себя. Этот путь «опаздывающего» не сулит ничего хорошего. Такие компании стратегически обречены. Сейчас – время первых.