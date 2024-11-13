Не все смогут перейти этот Рубикон

Не все смогут перейти этот РубиконВ трудные времена финансистам компаний нужно прикладывать дополнительные усилия
Сегодня на финансовом рынке сложилась сложная, если не сказать уникальная, ситуация. Если в 2014 и 2022 гг. резкое повышение ключевой ставки сопровождалось быстрым ее снижением в дальнейшем, то в этом году, после того как ставка и так долгое время была на достаточно высоком уровне, регулятор вопреки ожиданиям принял решение по ее дальнейшему повышению. На этом фоне перед российскими компаниями стоит серьезная задача по построению качественной и эффективной стратегии привлечения заемных средств и диверсификации источников фондирования.
Высокая ключевая ставка провоцирует рост ставок по депозитам для физлиц и юрлиц, следовательно, растет ставка и по кредитам для конечных потребителей. Любой растущий бизнес активно использует заемные средства для финансирования операционной деятельности и развития производства. Поэтому компании в любом случае будут вынуждены и дальше заимствовать средства, либо части из них придется объявить дефолты.
В качестве альтернативы кредитам компаниям можно рассмотреть публичный долговой рынок, на котором в данный момент превалируют флоатеры, то есть облигации с плавающим купоном. Есть компании, которые рассматривают и планируют осуществить в ближайшее время такие выпуски. Если размер купона будет приемлемым, то есть отвечающим нынешним тенденциям, то он может найти свой спрос у инвесторов.
Если говорить об акционерном капитале, то сейчас, пожалуй, не самое лучшее время для первичных размещений, хотя, конечно, тут важное значение имеет оценка компаний. В этом году все IPO компаний проходили при достаточно высокой оценке. Это не было помехой для выхода на рынок, особенно для компаний из IT-отрасли и фармацевтики. В начале года у рынка были ожидания, что ставка 16% – это временное явление и что этот показатель будет снижаться, но в итоге все вышло с точностью до наоборот. Поэтому почти все бумаги компаний, которые провели IPO в этом году, сейчас котируются сильно ниже цены размещения. Сегодня, чтобы успешно разместиться, нужно предложить рынку достаточно низкую оценку с неким апсайдом. Без потенциала роста выходить на рынок нет смысла: спроса просто не будет.
Базово при сильном росте ставки компаниям нужно смотреть в сторону рефинансирования кредитного портфеля и диверсификации рисков в части привлечения фондирования. Для этого нужно использовать разные инструменты. Если говорить про банковское кредитование, то стоит быть в контакте с разными банками, оценивать их условия. В идеале компаниям с хорошим кредитным рейтингом нужно открывать лимиты в пяти-шести кредитных организациях. Конечно, это увеличит нагрузку на внутренний департамент, который занимается корпоративным финансированием, но в трудные времена нужно прикладывать дополнительные усилия.
Что касается публичного долгового рынка, то компаниям постоянно нужно работать над своим кредитным качеством, усиливать Investor relations (IR, cвязи с инвесторами) и расширять круг банков-организаторов. Конечно, важное значение будет иметь риторика регулятора. Если рынок поймет, что пик ставки близок, то интерес вновь вернется к бондам с фиксированным купоном, а флоатеры будут терять привлекательность.
Кроме классических инструментов фондирования также можно рассмотреть новый продукт – цифровые финансовые активы (ЦФА). Благодаря упрощенной процедуре размещения ЦФА, меньшей инфраструктурной стоимости, а также сохраняющемуся положительному арбитражу перед кредитами/облигациями протестировать инструмент для компании не составит больших трудностей.
Логичнее всего опробовать механизмы размещения ЦФА на денежные требования (аналог облигаций) и после, возможно, задуматься о более интересных формах активов, привязанных к определенной ценности, неразрывно связанной с деятельностью компании. Например, ЦФА на квадратный метр для девелоперов, или ЦФА на вино для производителей вин.
Конец этого года и I квартал 2025 г. – это время проверки на прочность для многих компаний. От стабильности их финансовых потоков, эффективности их взаимодействия с банками и использования инструментов публичного рынка, накопленного запаса ликвидности зависит их будущее – не все смогут перейти этот Рубикон.