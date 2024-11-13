Не все смогут перейти этот Рубикон

Если говорить об акционерном капитале, то сейчас, пожалуй, не самое лучшее время для первичных размещений, хотя, конечно, тут важное значение имеет оценка компаний. В этом году все IPO компаний проходили при достаточно высокой оценке. Это не было помехой для выхода на рынок, особенно для компаний из IT-отрасли и фармацевтики. В начале года у рынка были ожидания, что ставка 16% – это временное явление и что этот показатель будет снижаться, но в итоге все вышло с точностью до наоборот. Поэтому почти все бумаги компаний, которые провели IPO в этом году, сейчас котируются сильно ниже цены размещения. Сегодня, чтобы успешно разместиться, нужно предложить рынку достаточно низкую оценку с неким апсайдом. Без потенциала роста выходить на рынок нет смысла: спроса просто не будет.