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Брокерские счета повышают устойчивость бизнеса

Наличие инвестиционного портфеля свидетельствуют о финансовой зрелости компании
Алексей Курасов , руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам»

В современном быстроменяющемся мире финансовая грамотность и доступ к инвестиционным инструментам становятся ключевыми факторами успешности любого бизнеса. Компании, стремящиеся к устойчивому росту и диверсификации, все чаще обращают внимание на возможность открытия брокерского счета. Этот шаг дает бизнесу финансовые и стратегические преимущества, которые могут существенно повлиять на его развитие и операционную эффективность.

Брокерский счет дает компании доступ к разнообразным инвестиционным инструментам, включая акции, облигации, биржевые депозиты и pre-IPO сделкам. Это позволяет бизнесу диверсифицировать денежные резервы, управлять ликвидностью и получать дополнительные доходы – выше банковского депозита. Инвестируя в различные активы, предприятия могут лучше защищать себя от рыночных колебаний и инфляции.

Инвестирование в ликвидные активы через брокерский счет облегчает управление денежными потоками и обеспечивает возможность быстрого доступа к средствам в случае необходимости. Это особенно важно для компаний, которые сталкиваются с сезонными колебаниями спроса или непредвиденными расходами. В период высоких ключевых ставок самый популярный продукт – биржевой фонд ликвидности, аналог срочного биржевого депозита, в отличии от которого компания сама определяет дату закрытия и на всем протяжении размещения получает доход фактически на уровне ключевой ставки. Второй по популярности продукт – валютный хедж, покупка биржевых инструментов, которые защищают от резкого роста валюты, в частности, юаня.

Инвестиции могут стать дополнительным источником дохода для компании, что способствует укреплению ее финансовой устойчивости. Распределение свободных средств в различные активы помогает не только сохранить, но и приумножить капитал, что может быть особенно актуально в условиях экономической нестабильности. Предприниматели, которые уже сами вышли на рынок капитала, разместили акции или облигации, начинают смотреть на капитал не как на операционный ресурс: они наблюдают за котировками и доходностью своих активов, оценивают, что лучше вложить в рост бизнеса, купить акции или облигации своих клиентов или партнеров.

Компании могут использовать брокерский счет для стратегических инвестиций в партнерские предприятия или в компании, обладающие интересными технологиями и продуктами. Это может способствовать созданию синергии и открытию новых бизнес-возможностей. Более того, прямое владение акциями может дать компании голос в управлении и доступ к ценным контактам и информации.

В условиях структурной адаптации экономики и быстрого технологического прогресса открытие брокерского счета становится логичным шагом для бизнеса, стремящегося к конкурентоспособности и долгосрочному успеху. Это не только открывает доступ к инвестиционным рынкам, но и предоставляет инструменты для стратегического управления капиталом, что в конечном итоге способствует росту и устойчивости компании.

Время не стоит на месте, и те компании, которые адаптируются к новым условиям и возможностям, получают значительное преимущество в постоянно изменяющейся экономической среде. Наличие инвестиционного портфеля и умелое управление им свидетельствуют о финансовой зрелости и стабильности компании. Это может повысить доверие со стороны инвесторов, партнеров и клиентов, укрепляя корпоративную репутацию. Когда компания зарабатывает финансовыми вложениями больше, чем депозит в банке, это выгодно отличает бизнес для привлечения инвесторов как в акции, так и облигации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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