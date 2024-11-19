Брокерские счета повышают устойчивость бизнеса

Инвестиции могут стать дополнительным источником дохода для компании, что способствует укреплению ее финансовой устойчивости. Распределение свободных средств в различные активы помогает не только сохранить, но и приумножить капитал, что может быть особенно актуально в условиях экономической нестабильности. Предприниматели, которые уже сами вышли на рынок капитала, разместили акции или облигации, начинают смотреть на капитал не как на операционный ресурс: они наблюдают за котировками и доходностью своих активов, оценивают, что лучше вложить в рост бизнеса, купить акции или облигации своих клиентов или партнеров.