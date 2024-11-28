Какие облигации выбрать в эпоху высокой ключевой ставки

Среди всех секторов российской экономики, где происходили дефолты по облигациям на самые крупные суммы, выделяется финансовый сектор. В том же 2020 г. 90%, или 236,34 млрд руб., общего объема неисполненных обязательств пришлось именно на финансовый сектор. В 2013 г. Банк России начал активную борьбу с неблагонадежными финансовыми организациями. С тех пор за 10 лет число банков сократилось с 999 до 324. Часть банков, лишившихся лицензии, имела публичный долг – это и привело к большим объемам дефолтов в секторе. Несмотря на высокую концентрацию дефолтов в финансовом секторе в прошлом, сейчас не стоит воспринимать его как самый рискованный сектор на рынке облигаций.